Та попри це, Ратушного в такий день продовжують згадувати у соцмережах, й не лише. 24 канал зібрав згадки про активіста.

До теми На війні загинув відомий військкор Олексій Чубашев

"Ми помстимося"

Друг Сергій Стерненко у своєму дописі в соцмережі опублікував фото Ратушного на фронті.

Тобі за нас не буде соромно. Ми помстимось,

– написав він.

Користувачка Оксана Маслак також згадує Ратушного, якому 5 липня мало б виповнитись 25 років.

"Такі як Рома народжуються раз в.... Неймовірний. Низький уклін його родині за такого сина", – каже вона.

Ще один друг героя Мирон Гордійчук, згадуючи про Ратушного в соцмережі, показав скрін їхньої переписки в коментарях. Там Ратушний жартував, що як приїде з війни, то зайде на просеко.

Романа Ратушного знали в Києві й не лише за його активну позицію щодо захисту Протасового Яру в столиці від забудови. Інна Ключник з цього приводу пише так.

Я не зможу собі пробачити, якщо цінності, заради яких Роман віддав своє життя, не стануть основою для нової, відродженої України. Агов, народе, прокидайтесь!

– закликає вона.

Фон дер Ляєн згадала про Ратушного

У своїй промові з відбудови України про Романа Ратушного згадала й голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Політикиня впевнена, що він належав до покоління молодих українців. Ще підлітком був на Майдані, захищаючи європейські цінності та свободи. Відтоді не переставав боротися за кращу Україну.

Він боровся за Україну, вільну від корупції, як активіст і як журналіст. Він боровся за зеленішу Україну, очолюючи рух за захист природного парку в Києві від незаконної забудови, фінансованої олігархами. Він боровся за суверенну Україну, і заплатив за це найвищу ціну. Життя Романа обірвалося дуже рано, але його мрії продовжують жити,

– сказала вона.

За словами голови Єврокомісії, нова Україна стане місцем, яке українське золоте покоління нарешті зможе відчути своїм.

Згадки родичів Ратушного

Передчасна втрата дітей – це завжди невимовний біль для їхніх батьків. Тому мати Романа Ратушного у своїх згадках про сина не була багатослівною. Вона просто залишили його фото. Інші родичі згадали також.



Мати згадала сина таким / Фото з фейсбуку Світлани Поваляєвої



Михайло Ратушний виклав фото активіста / Фото з фейсбуку Ратушного

Загибель Романа Ратушного

Герой загинув на війні 9 червня 2022 року. Його життя обірвалося під Ізюмом на Харківщині. Тіло змогли забрати лише через кілька днів після загибелі. Ратушний служив розвідником 93 ОМБР "Холодний Яр". Очолював громадську організацію "Захистимо Протасів Яр".

Роман Ратушний був сином письменниці, журналістки Світлани Поваляєвої та журналіста, активіста руху "Збережи старий Київ" Тараса Ратушного. Він також мав активну громадянську позицію. Він відомий боротьбою за збереження Протасового Яру в Києві. Чоловік брав активну участь у Євромайдані, разом з іншими студентами постраждав від атаки "Беркута" у ніч на 30 листопада 2013 року.

З Романом Ратушним попрощалися на Байковому кладовищі в Києві 18 червня. На церемонію прийшли кілька сотень людей, серед них були рідні та друзі Романа, а також інші воїни. Під час поховання запалили фаєри та заспівали "Червону калину".

Мер Києва пообіцяв здійснити мрію Ратушного: дивіться відео