Романові на початку липня мало виповнитися 25 років, але він загинув у боях за нашу свободу 9 червня. На церемонію прощання прийшли кілька сотень людей, серед них були рідні та друзі Романа, а також інші воїни. Під час поховання запалили фаєри та заспівали "Червону калину"

Зауважте Був відчайдухом і боровся за Україну: що відомо про загиблого активіста Романа Ратушного

Не можу ні говорити, ні писати, – батько Романа Ратушного

Про загибель Героя стало відомо лише через кілька днів, коли це сталося. 13 червня його тіло змогли забрати на підконтрольну Україні територію.

У Києві похоронили активіста і воїна Романа Ратушного
Похорон відчувся через 9 днів після загибелі / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

У Києві похоронили активіста і воїна Романа Ратушного
На прощання прийшли рідні та друзі Романа / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

Роман воював від початку повномасштабного вторгнення Росії, яке почалося 24 лютого. Тоді він добровольцем долучився до лав Сил оборони України та створив підрозділ "Протасового Яру".

У Києві похоронили активіста і воїна Романа Ратушного
На церемонію прощання прийшли сотні людей / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

Згодом вже працював у складі 93 ОМБр "Холодний яр". Із побратимами звільняв від окупантів Тростянець на Сумщині. Згодом вже брав участь у боях під Ізюмом на Харківщині, де загинув.

У Києві похоронили активіста і воїна Романа Ратушного
Втрата Романа дуже важка для України / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

У Києві похоронили активіста і воїна Романа Ратушного
Воїна провели в останню путь / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

У Києві похоронили активіста і воїна Романа Ратушного
Україна пам'ятатиме кожного полеглого в боротьбі / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

Я зараз не можу ні говорити, ні писати… Коли Рома не повернувся з бойового виходу, я не вірив у його загибель. Доповідь про обставини – суперечлива, шпилька на карті – у ворожому тилу, на місці бою – засідка,
– написав батько загиблого Тарас Ратушний.

Він розповів, що побратими не могли добратися до Романа кілька днів. Тому цей час було невідома доля Героя.

У Києві похоронили активіста і воїна Романа Ратушного
На похороні Романа Ратушного було багато близьких / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

У Києві похоронили активіста і воїна Романа Ратушного
Романа хоронили з військовими почестями / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

Що відомо про його громадську діяльність

Роман мав активну громадську позицію ще від юності. Він був одним із студентів, які постраждали від злочинних дій "Беркута" в ніч на 30 листопада 2013 року.

У Києві похоронили активіста і воїна Романа Ратушного
Ми не забудемо кожного, хто боровся за наше майбутнє / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

Чи не найвідомішим аспектом його активізму була боротьба за захист Протасового Яру в Києві від забудови. Він очолив ініціативу "Захистимо Протасів Яр" у 2018 році, а вже через рік став співзасновником однойменної громадської організації.

У Києві похоронили активіста і воїна Романа Ратушного
Біль від втрат неможливо передати словами / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

У цій боротьбі проти забудови активістові неодноразово погрожували. Все доходило до того, що йому доводилося переховуватись. У Києві похоронили активіста і воїна Романа Ратушного
У боротьбі гинуть найкращі / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

У Києві похоронили активіста і воїна Романа Ратушного
Дякуємо Герою за боротьбу / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук