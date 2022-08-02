Об этом сообщили на сайте Офиса Президента. Инициатором петиции стала Анна Литовченко.

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" Роман является незаурядной личностью, которая стала символом поколения, выросшего во время Революции Достоинства и русско-украинской войны. Свою жизнь он посвятил борьбе за Протасов Яр в Киеве, за развитие своего родного города Киева, а также за суверенную Украину", – написала Литовченко.

Что известно о Романе Ратушном

Роман родился в Киеве. Его родителями являются известная украинская поэтесса и журналистка Светлана Поваляева и общественный активист и журналист Тарас Ратушный. Роман в 16-летнем возрасте принял участие в Революции Достоинства и был одним из студентов, избитых спецподразделением "Беркут".

Известным Роман стал из-за общественной деятельности – возглавлял инициативу "Защитим Протасов Яр", которая выступала за сохранение зеленой застройки в центре Киева. Ратушный сообщал об угрозах со стороны Офиса Президента. В частности, Андрея Смирнова. Также угрожал активисту Геннадий Корбан. Ратушный обращался к президенту Владимиру Зеленскому и тогдашней Генпрокуратуре, но его проигнорировали. Активист некоторое время скрывался.

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В ходе акции за поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко Романа задержали и отправили на круглосуточный домашний арест. Его обвиняли в хулиганстве. В доказательство правоохранители приводили фото – черный квадрат с белыми точками.

Смерть Ратушного

После полномасштабного российского вторжения Роман пошел добровольцем в ряды Сил обороны Украины. Он был разведчиком 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр".

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Ратушный попал во вражескую засаду 9 июня. Его убили российские оккупанты. Украине удалось вернуть тело защитника. Воина похоронили 18 июня на Байковом кладбище. Ему было 24 года.

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