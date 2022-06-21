В електронному рейтинговому голосуванні за перейменування міських об'єктів Києва ініціатива набрала потрібну кількість голосів – 29923. Відповідні дані оприлюднили у КМДА.

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Тепер отримані результати передано в Київську міську раду для розгляду експертної комісії. Згодом на основі експертних висновків депутати офіційно перейменують вулицю.

Всього, за інформацією КМДА українці віддали за дерусифікацію столичних об'єктів понад 6,5 мільйона голосів.

Також буде вулиця

Андрія Кузьменка (Скрябін)

Умберто Еко

Територіальної Оборони

Волноваська

Каденюка

Чорнобаївська

Українських повстанців

Ернеста Хемінгвея

Рея Бредбері

Героїв УПА

Зеленого Клину

Героїв Маріуполя

Це варіанти, які перемогли в електронному голосуванні. Тепер їх передадуть в міську раду на розгляд комісії, а далі вже депутати офіційно затвердять нові назви.

Довідка! Голосування щодо перейменувань майже 300 об'єктів, назви яких пов'язані з Росією та її сателітами, тривало із 15 до 19 червня у міському застосунку "Київ Цифровий". Взяти участь у голосуванні могли всі громадяни України. Для верифікації використовувався Bank ID.

Роман Ратушний загинув обороняючи Україну

Голова громадської організації "Захистимо Протасів Яр" і розвідник 93 ОМБр "Холодний яр" Роман Ратушний загинув у бою під Ізюмом. Він брав участь у боях під Києвом, потім на Сумщині та під Ізюмом.

16 червня у Києві Протасовим Яром, у Солом'янському районі, проїхав траурний кортеж, в якому везли тіло загиблого на війні активіста Романа Ратушного. Люди прийшли попрощатися з Романом Ратушним зі свічками та прапорами.

Церемонія прощання з Романом Ратушним відбулася 18 червня на Майдані Незалежності. Поховали його на Байковому кладовищі.

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Роман міг зробити ще багато для розквіту України

Роман Ратушний став відомим під час низки акцій протесту проти забудови Протасового Яру в Солом'янському районі Києва. Він був головою ініціативи, а потім і громадської організації "Захистимо Протасів Яр".

Навіть після своєї смерті хлопець продовжує дбати про розвиток країни. Як відомо, Ратушний заповів усі виплати проєкту Кіпіані.

Що відомо про Романа Ратушного: дивіться відео