Инициатором петиции стал Игорь Осипенко. По состоянию на 2 августа она набрала 27 тысяч 592 голоса из необходимых 25 тысяч. Такое количество подписей украинцы поставили быстрее положеного срока.

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О чем говорится в петиции

Главное требование петиции – поднять заработную плату военнослужащим ВСУ. Тем. кто имеет 30 тысяч гривен, повысить до 50 тысяч гривен. А тем, кто получает 100 тысяч гривен – до 150 тысяч гривен.

Повысить зарплаты военным неравнодушный украинец предлагает за счет отмены и снятия всех надбавок из Народных Депутатов Украины.

Речь идет об отмене:

надбавки за интенсивность труда в размере до 100 процентов должностного оклада;

премии в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы;

материальной помощи на оздоровление при оказании ежегодного отпуска в размере, не превышающем среднемесячную заработную плату работника.

Петиция о присвоении Роману Ратушному звания Героя Украины набрала необходимые голоса

Звание Героя Украины Романа Ратушного хотят присвоить посмертно. Петиция за короткий срок набрала необходимые 25 тысяч голосов. Ее инициатором стала Анна Литовченко.

"Роман является незаурядной личностью, ставшей символом поколения, выросшего во время Революции Достоинства и русско-украинской войны. Свою жизнь он посвятил борьбе за Протасов Яр в Киеве, за развитие и развитие своего родного города Киева, а также за суверенную Украину", – написала Литовченко.

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