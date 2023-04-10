За це проголосували 277 народних депутатів. Доплати повернули не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським.

Раніше Зеленський відповів на петицію про повернення премії у 30 тисяч гривень військовим

Що цьому передувало

Нагадаємо, з 1 лютого в Україні скасували доплати військовим 30 тисяч гривень під час війни.. Вони стали залежати від районів перебування, складності та специфіки виконання бойових чи спеціальних завдань. Вже 24 березня оприлюднили петицію щодо повернення військовим доплат.