У Генштабі ЗСУ просять припинити займатися популізмом та сконцентруватися на обороні нашої держави. Там нагадали, що наразі додаткова грошова винагорода нараховується залежно від районів бойових дій та складності завдань, які виконують бійці.

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Додаткові виплати для військових у тилу – не нараховуються

Зокрема, 100 тисяч гривень на місяць, як і раніше, збережені захисникам, які воюють безпосередньо на передньому краї.

30 тисяч виплачується військовим, які виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях із противником пропорційно часу виконання, а також тим, хто перебуває на бойовому чергуванні і бере участь у відбитті повітряних нападів противника, незалежно від району виконання завдання.

Водночас, якщо військовослужбовці перебувають поза зоною бойових дій, у тилу, то додаткові бойові виплати їм не нараховуються.

Разом з тим, у Генштабі ЗСУ нагадали, що з 1 лютого 2023 року усім військовослужбовцям мінімальний розмір грошового забезпечення було підвищено до 20 100 гривень.

Переконані, що у Збройних Силах України має діяти справедлива система виплат, яка не буде створювати передумов до соціальної напруги у бойових підрозділах і з повагою ставитиметься до тих воїнів, які ризикують власним життям і здоров'ям,

– додали в Генштабі ЗСУ.

Крім того, у Генштабі наголосили, що солдат, який несе службу і захищає країну від агресора, має бути високо мотивованим.

Що відомо про доплати військовим