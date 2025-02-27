Формула розрахунку пенсії

Щоб самостійно порахувати пенсію, потрібно врахувати не лише стаж, а й заробітну плату, з якої сплачувалися внески, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Чим довше ви працювали й чим вищу зарплату отримували, тим більша буде пенсія.

Згідно з Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", розмір пенсії за віком розраховується за простою формулою:

П = Зп × Кс

У цій формулі:

П (пенсія) – це сума пенсії, яку людина отримуватиме щомісяця в гривнях.

– це сума пенсії, яку людина отримуватиме щомісяця в гривнях. Зп (заробітна плата) – середній дохід, з якого сплачувалися страхові внески протягом трудової діяльності. Враховується лише та частина заробітку, з якої проводилися відрахування до Пенсійного фонду.

– середній дохід, з якого сплачувалися страхові внески протягом трудової діяльності. Враховується лише та частина заробітку, з якої проводилися відрахування до Пенсійного фонду. Кс (коефіцієнт страхового стажу) – показник, який залежить від тривалості страхового стажу. Чим довше людина працювала та сплачувала внески, тим вищий буде цей коефіцієнт.

Як розрахувати пенсійний коефіцієнт стажу

Одним із ключових елементів формули є коефіцієнт страхового стажу, який показує, наскільки довго людина працювала офіційно і сплачувала внески до Пенсійного фонду.

Від чого залежить коефіцієнт стажу:

Кількість відпрацьованих місяців. Це загальний стаж, тобто скільки місяців ви офіційно працювали та сплачували страхові внески до Пенсійного фонду.

Величина оцінки одного року стажу. В українській солідарній пенсійній системі кожен рік роботи "оцінюється" в 1%.

Наприклад! Якщо ви працювали 30 років, це дорівнює 360 місяцям стажу. Для розрахунку коефіцієнта стажу береться кількість місяців стажу та стандартний відсоток оцінки стажу.

Результатом буде коефіцієнт, на який помножать ваш середній дохід під час розрахунку пенсії. У цьому прикладі коефіцієнт стажу становитиме 0,3, тобто ваш дохід для пенсії буде врахований на 30%.