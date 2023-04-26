Из чего состоит зарплата военного
Во время военного положения украинские военнослужащие получают:
- ежемесячное денежное довольствие;
- дополнительное вознаграждение – надбавки, установленные на период военного положения. Сейчас это 30, 50 и 100 тысяч гривен.
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Согласно законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" военнослужащие получают не заработную плату, а денежное довольствие. Это документ регулирует выплаты не только для ВСУ, но и для Нацгвардии, СБУ, ГНСУ, ГУР, служб спецсвязи и транспорта.
Денежное довольствие состоит из двух частей:
Основная – зависит от должности, воинского звания, продолжительности, интенсивности и условий военной службы и квалификации;
Дополнительная – надбавки за особенности прохождения службы, режим секретности, ученую степень, ученое, почетное или спортивное звание.
Что было с военными надбавками раньше
С начала войны правительство выпустило постановление, предусматривавшей дополнительные выплаты для военнослужащих.
100 тысяч гривен в месяц – для тех, кто напрямую воюет с оккупантом на фронте;
30 тысяч гривен в месяц – для всех остальных, даже тех, кто не на фронте. Именно эта надбавка касалась широкого круга военнослужащих и силовиков.
Министерство обороны подчеркнуло на необходимости пересмотра предоставления дополнительных выплат для военнослужащих в тылу из-за сильной разницы в обязанностях.
По состоянию на текущий момент (ред. 31.01.2023) все военнослужащие, включая срочники и курсанты, в разных регионах Украины получают дополнительное денежное вознаграждение в фиксированном размере 30 тысяч гривен. В то же время бойцы, которые, рискуя жизнью, выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником, получают абсолютно такие же дополнительные выплаты – 30 тысяч гривен,
– объяснили представители Минобороны.
Что изменилось
Так что с 1 февраля 2023 года в соответствии с приказа Министерства обороны №44 только денежные выплаты без надбавок в 30 тысяч гривен будут получать:
- Военнослужащие, находящиеся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины;
- Срочники и курсанты военных вузов;
- Офицеры управлений и штабов.
Заместитель начальника управления социальной поддержки – начальник отдела денежного довольствия и заработной платы полковника Олег Рогаль интервью АрмияInform сообщил, что 100 тысяч гривен также получат:
- моряки;
- военнослужащие ракетных войск и артиллерии;
- военные медики;
- летчики (за время выполнения полетов в районах ведения боевых действий);
- зенитно-ракетные войска и противовоздушные войска (выполняющие задачи в районе проведения боевых действий).
Также с 1 февраля появилась еще одна выплата в размере 50 тысяч гривен. Ее будут выплачивать людям, выполняющим боевое задание в составе военного органа управления.
Сколько будет получать каждый военный
Покажем на примере, какое теперь будет распределение средств среди стрелков Сухопутных войск.
- 20 587 гривен – военный не включен в состав группировок войск и не выполняет боевых задач;
- 50 587 гривен – если военный выполняет боевые (специальные) задания;
- 120 587 гривен – военный непосредственно участвует в боевых действиях.