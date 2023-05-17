Военнообязанных ждут нововведения. Да, согласно проекту закона №9154, расширен перечень учреждений, где могут организовать военно-врачебную комиссию, пишет 24 Канал.

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Где могут организовать ВЛК и что это изменит

Военно-врачебные комиссии также могут создаваться при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения,

– говорится в документе.

Да, военно-врачебную комиссию теперь можно пройти:

не только при Территориальном центре комплектования и социальной поддержки, но и в гражданских медучреждениях. То есть при больнице и поликлинике;

для проведения медосмотров работникам ВЛК выделят отдельное финансирование;

откроют горячую телефонную линию для информационной поддержки военных;

военнообязанные смогут записаться на комиссию через электронную очередь на определенный час;

будет электронный обмен документами между ТЦК и СП, воинскими частями и гражданскими медицинскими учреждениями.

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То есть медицинские учреждения, работающие в системе Минобороны, получат доступ к электронным медицинским картам пациентов гражданских медучреждений. Так, учреждения от Минобороны Украины будут иметь доступ ко всем обследованиям и болезням военнообязанного, то есть к истории его болезни. Вероятно, теперь избежать мобилизации из-за "внезапных болезней" военнообязанные не смогут.

Обратите внимание! Согласно проекту закона №9158 военнослужащим во время действия военного положения должно стать легче оформлять документы и лечиться. Еще более подробно об этих изменениях – читайте здесь.