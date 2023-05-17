На військовозобов'язаних чекають нововведення. Так, згідно з проєктом закону №9154, розширено перелік установ, де можуть організувати військово-лікарську комісію, пише 24 Канал.

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Де можуть організувати ВЛК та що це змінить

Військово-лікарські комісії також можуть створюватись при державних та комунальних закладах охорони здоров'я,

– мовиться в документі.

Так, військово-лікарську комісію тепер можна пройти:

не тільки при Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, а й у цивільних медустановах. Тобто при лікарні та поліклініці;

для проведення медоглядів працівникам ВЛК виділять окреме фінансування;

відкриють гарячу телефонну лінію для інформаційної підтримки військових;

військовозобов'язані зможуть записатися на комісію через електронну чергу на певний час;

буде електронний обмін документами між ТЦК та СП, військовими частинами та цивільними медичними установами.

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Тобто медичні установи, які працюють у системі Міноборони, отримають доступ до електронних медичних карток пацієнтів цивільних медустанов. Так, заклади від Міноборони України матимуть доступ до всіх обстежень та хвороб військовозобов'язаного, тобто до історії його хвороби. Ймовірно, тепер уникнути мобілізації через "раптові хвороби" військовозобов'язані не зможуть.

Зверніть увагу! Згідно з проєктом закону №9158 військовослужбовцям під час дії воєнного стану має стати легше оформляти документи та лікуватись. Ще детальніше про ці зміни – читайте тут.