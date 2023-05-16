Громадяни можуть звернутися на гарячі лінії відразу декількох відомств. Серед них Міністерство оборони, МОЗ, Командування Медичних сил ЗСУ, Сили територіальної oборони ЗСУ, Міністерство у справах ветеранів України.

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Також можна звернутися у Національне інформаційне бюро з питань військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб на в урядовий контактний центр.

Міністерство оборони України

  • отримання направлення на лікування та ВЛК військовослужбовцями ЗСУ;
  • необхідні документи для ВЛК;
  • оскарження рішень ВЛК;
  • виконання рішень ВЛК, соціальні гарантії військовослужбовців.
  • 0 800 500 442

Міністерство охорони здоров'я України

  • Проходження військовослужбовцями огляду МСЕК;
  • ВЛК у цивільних закладах охорони здоров'я;
  • прийом скарг на обслуговування в цивільних закладах охорони здоров'я.
  • 0 800 60 20 19

Командування Медичних сил Збройних Сил України

  • Медичне забезпечення військовослужбовців ЗСУ.
  • (044) 522 83 58

Сили територіальної oборони ЗСУ

  • Інформаційна підтримка військовослужбовців Сил ТрО ЗСУ щодо направлення на лікування та проходження ВЛК.
  • 0 800 507 028

Міністерство у справах ветеранів України

  • Підтримка ветеранів війни:
  • (063) 227-14-27 — з питань встановлення статусів та соціального захисту;
  • (063) 035-54-68 — з питань психологічної допомоги, оздоровлення, освіти.

Національне інформаційне бюро з питань військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб

  • Підтримка родин військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб.
  • (044) 287-81-65 (дзвінки з-за кордону)

Урядовий контактний центр

  • 1545 – загальна урядова гаряча лінія;
  • 1545 (на IVR кнопка 9) – гаряча лінія з питань ветеранів війни та членів їх сімей.

Проходження ВЛК стане швидшим та зручнішим

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр нещодавно анонсувала зміни у проходженні ВЛК. Зокрема, на неї можна буде записатись електронно.

Маляр повідомила, що збільшується мережа ВЛК за рахунок їх додаткового розгортання у цивільних закладах охорони здоров'я.

Крім того, за її словами, створюється інформаційна підтримка (гаряча лінія) та впроваджуються інформаційні продукти, які допоможуть військовослужбовцям отримати допомогу.