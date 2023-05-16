Громадяни можуть звернутися на гарячі лінії відразу декількох відомств. Серед них Міністерство оборони, МОЗ, Командування Медичних сил ЗСУ, Сили територіальної oборони ЗСУ, Міністерство у справах ветеранів України.

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Також можна звернутися у Національне інформаційне бюро з питань військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб на в урядовий контактний центр.

Міністерство оборони України

отримання направлення на лікування та ВЛК військовослужбовцями ЗСУ;

необхідні документи для ВЛК;

оскарження рішень ВЛК;

виконання рішень ВЛК, соціальні гарантії військовослужбовців.

0 800 500 442

Міністерство охорони здоров'я України

Проходження військовослужбовцями огляду МСЕК;

ВЛК у цивільних закладах охорони здоров'я;

прийом скарг на обслуговування в цивільних закладах охорони здоров'я.

0 800 60 20 19

Командування Медичних сил Збройних Сил України

Медичне забезпечення військовослужбовців ЗСУ.

(044) 522 83 58

Сили територіальної oборони ЗСУ

Інформаційна підтримка військовослужбовців Сил ТрО ЗСУ щодо направлення на лікування та проходження ВЛК.

0 800 507 028

Міністерство у справах ветеранів України

Підтримка ветеранів війни:

(063) 227-14-27 — з питань встановлення статусів та соціального захисту;

(063) 035-54-68 — з питань психологічної допомоги, оздоровлення, освіти.

Національне інформаційне бюро з питань військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб

Підтримка родин військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб.

(044) 287-81-65 (дзвінки з-за кордону)

Урядовий контактний центр

1545 – загальна урядова гаряча лінія;

1545 (на IVR кнопка 9) – гаряча лінія з питань ветеранів війни та членів їх сімей.

Проходження ВЛК стане швидшим та зручнішим

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр нещодавно анонсувала зміни у проходженні ВЛК. Зокрема, на неї можна буде записатись електронно.

Маляр повідомила, що збільшується мережа ВЛК за рахунок їх додаткового розгортання у цивільних закладах охорони здоров'я.

Крім того, за її словами, створюється інформаційна підтримка (гаряча лінія) та впроваджуються інформаційні продукти, які допоможуть військовослужбовцям отримати допомогу.