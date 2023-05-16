Громадяни можуть звернутися на гарячі лінії відразу декількох відомств. Серед них Міністерство оборони, МОЗ, Командування Медичних сил ЗСУ, Сили територіальної oборони ЗСУ, Міністерство у справах ветеранів України.
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Також можна звернутися у Національне інформаційне бюро з питань військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб на в урядовий контактний центр.
Міністерство оборони України
- отримання направлення на лікування та ВЛК військовослужбовцями ЗСУ;
- необхідні документи для ВЛК;
- оскарження рішень ВЛК;
- виконання рішень ВЛК, соціальні гарантії військовослужбовців.
- 0 800 500 442
Міністерство охорони здоров'я України
- Проходження військовослужбовцями огляду МСЕК;
- ВЛК у цивільних закладах охорони здоров'я;
- прийом скарг на обслуговування в цивільних закладах охорони здоров'я.
- 0 800 60 20 19
Командування Медичних сил Збройних Сил України
- Медичне забезпечення військовослужбовців ЗСУ.
- (044) 522 83 58
Сили територіальної oборони ЗСУ
- Інформаційна підтримка військовослужбовців Сил ТрО ЗСУ щодо направлення на лікування та проходження ВЛК.
- 0 800 507 028
Міністерство у справах ветеранів України
- Підтримка ветеранів війни:
- (063) 227-14-27 — з питань встановлення статусів та соціального захисту;
- (063) 035-54-68 — з питань психологічної допомоги, оздоровлення, освіти.
Національне інформаційне бюро з питань військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб
- Підтримка родин військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб.
- (044) 287-81-65 (дзвінки з-за кордону)
Урядовий контактний центр
- 1545 – загальна урядова гаряча лінія;
- 1545 (на IVR кнопка 9) – гаряча лінія з питань ветеранів війни та членів їх сімей.
Проходження ВЛК стане швидшим та зручнішим
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр нещодавно анонсувала зміни у проходженні ВЛК. Зокрема, на неї можна буде записатись електронно.
Маляр повідомила, що збільшується мережа ВЛК за рахунок їх додаткового розгортання у цивільних закладах охорони здоров'я.
Крім того, за її словами, створюється інформаційна підтримка (гаряча лінія) та впроваджуються інформаційні продукти, які допоможуть військовослужбовцям отримати допомогу.