Також мережа військово-лікарської комісії буде більшою. Зокрема, комісії працюватимуть на базі цивільних закладів охорони здоров'я.

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За словами Маляр, окремо фінансуватимуть оплату послуг медиків, яких залучать до проведення медоглядів, щоб оцінити придатність до військової служби.

Що зміниться у проходженні комісії

Впроваджуються е-черги запису на ВЛК, електронний документообіг між військовими частинами, ТЦК СП та закладами охорони здоров'я,

– пояснила заступниця Олексія Резнікова.

Окрім цього, Ганна Маляр розповіла, що:

заклади охорони здоров'я із системи Міноборони залучать до роботи з Електронною системою охорони здоров'я в Україні. Тобто вищезгадані заклади матимуть доступ до анамнезу людини, зокрема – в електронній медичній картці;

під час комісії буде доступний та зручний сервіс;

діятиме гаряча лінія та запровадять інформаційні продукти, які допоможуть військовим отримати допомогу.

Проте заступниця міністра оборони пояснила, що зміни будуть поступовими. З часом їх вноситимуть до нормативно-правових актів, технічних розробок і тестувань ресурсів.

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