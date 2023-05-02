Напередодні відбулась зустріч з громадськими діячами та волонтерами медичної сфери. Вона пройшла "конструктивно".

Зверніть увагу Відстрочка від мобілізації: як підтвердити діагноз при проходженні ВЛК

Що відомо про новації в роботі військово-лікарських комісій

Як розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, під час зустрічі волонтери озвучили конкретні випадки недобросовісного виконання обов’язків у сфері медзабезпечення військовослужбовців. Тому міністр доручив перевірити цю інформацію та прийняти відповідні дії.

За словами Маляр, наразі відбувається масштабування мережі військово-лікарських комісій (ВЛК), розширено їхню кількість за рахунок створення у цивільних лікарнях.

Також започатковано пілотні проєкти з електронного документообігу, розроблено такий цифровий продукт, як електронна черга. Йдеться наразі про п’ять міст України, в яких найбільш завантажені військово-лікарські комісії, – Харків, Львів, Київ, Вінницю та Одесу,

– розповіла Маляр.

Тому у найближчих планах є переведення всіх військово-лікарських комісій на роботу з електронними чергами, а також розроблено і проголосовано у першому читанні два законопроєкти, покликаних спростити процедуру проходження ВЛК.

Чи можна оскаржити висновок військово-лікарської комісії

Військово-лікарська комісія визначає придатність військовозобов'язаних громадян до служби у війську. Оскаржити висновок військово-лікарської комісії можна. Однак для цього необхідно мати вагомі підстави.

Адвокати кажуть, що під час загальної мобілізації лікарі-експерти дуже поверхнево оглядають військовозобов'язаних громадян. Багатьом з них головне – закрити план.