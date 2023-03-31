Детальніше про те, як проходить цей процес у коментарі УП розповів адвокат Артем Крикун-Труш. Він пояснив, що ВЛК регулюється наказом "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України".
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Як оскаржити висновок ВЛК
Оскаржити висновок військово-лікарської комісії можна. Однак для цього необхідно мати вагомі підстави.
Як підмітив адвокат Артем Крикун-Труш, зараз, під час загальної мобілізації, лікарі-експерти дуже поверхнево оглядають військовозобов'язаних громадян. За його словами, багатьом з них головне – закрити план.
Але у військкоматах, яким головне просто план закрити, зараз ВЛК відбувається так: ти приходиш, сидить пара-тройка лікарів. На тебе поверхово подивились: "Здоров? Скарг немає?". І навіть відповідь їх не цікавить. Все – придатний,
– зазначає адвокат.
До слова, раніше 24 Канал розповідав про 2 способи, як оскаржити результати ВЛК:
- Подати заяву до центральної військово-лікарської комісії. У ній потрібно вказати причини перегляду постанови. До такої заяви треба додати документи ВЛК і результати попередніх медичних обстежень.
- Можна оскаржити рішення у судовому порядку в межах адміністративного судочинства. Проте у випадку оскарження постанови у центральній ВЛК зменшується термін, впродовж якого військовозобов'язаний може звернутись до суду – з 6 місяців до 3.