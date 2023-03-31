Детальніше про те, як проходить цей процес у коментарі УП розповів адвокат Артем Крикун-Труш. Він пояснив, що ВЛК регулюється наказом "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України".

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Як оскаржити висновок ВЛК

Оскаржити висновок військово-лікарської комісії можна. Однак для цього необхідно мати вагомі підстави.

Як підмітив адвокат Артем Крикун-Труш, зараз, під час загальної мобілізації, лікарі-експерти дуже поверхнево оглядають військовозобов'язаних громадян. За його словами, багатьом з них головне – закрити план.

Але у військкоматах, яким головне просто план закрити, зараз ВЛК відбувається так: ти приходиш, сидить пара-тройка лікарів. На тебе поверхово подивились: "Здоров? Скарг немає?". І навіть відповідь їх не цікавить. Все – придатний,

– зазначає адвокат.

До слова, раніше 24 Канал розповідав про 2 способи, як оскаржити результати ВЛК: