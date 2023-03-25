Юристи Українського ветеранського фонду розповіли, як можна оскаржити висновок ВЛК.

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Що робити, якщо ви не погоджуєтесь з рішенням військово-лікарської комісії

Є два варіанти оскарження постанов ВЛК:

Можна подати заяву до центральної військово-лікарської комісії, у якій потрібно вказати причини перегляду постанови. Також до заяви треба додати документи ВЛК. Туди ж можна додати результати попередніх медобстежень. Другий варіант – оскаржити у судовому порядку в межах адміністративного судочинства. Та у випадку оскарження постанови ВЛК у центральній ВЛК зменшується термін, впродовж якого військовозобов'язаний має право звернутись до суду – з 6 місяців до 3.

Правники звернули увагу на те, що оскарження в судовому порядку постанови ВЛК може бути реалізоване незалежно від того, оскаржувалась така постанова до ВЛК вищого рівня чи ні.

Що робити, якщо на передову відправили без підготовки

Якщо військовозобов'язаного відправили на передову без навичок володіння зброєю та підготовки, він повинен повідомити про це на телефони гарячої лінії Міноборони: 0-800-500-410, 0-800-500-442 та 044-454-44-99.

Під час звернення потрібно назвати ім'я та прізвище мобілізованого, номер військової частини, в яку направили, а також який ТЦК та СП відправив.