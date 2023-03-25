За кордон можна виїжджати чоловікам призовного віку, які зняті з військового обліку, однак є нюанси. Детальніше про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак.

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Хто може виїжджати за кордон під час війни в Україні

Юрист розповів, що за кордон навіть під час воєнного стану можуть виїжджати юнаки до 18 років та чоловіки від 60 років.

Виїзд дозволений особам, які зняті з військового обліку за рішенням військово-лікарської комісії та є непридатними до військової служби у воєнний час. Проте обмежено придатні у воєнний час – не можуть перетинати кордон.

Також виїхати можуть громадяни України, які постійно мешкають на території іншої держави, за умови перебування на постійному консульському обліку та відповідних відміток в паспортному документі.

Ба більше, не заборонений виїзд чоловікам, близькі родичі яких загинули або зникли безвісти під час проведення АТО/ООС.

Однак чоловіки, які були зняті з військового обліку, відбули покарання і вийшли з в'язниці – не можуть виїхати за межі України, адже щодо них діють тимчасові обмеження у праві виїзду.

Виїзд за кордон чоловіків під час війни в Україні