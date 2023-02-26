Денис Шмигаль розповів, що Кабмін у постанові щодо бронювання від мобілізації не передбачив можливості для військовозобов'язаних виїжджати в закордонні відрядження.
До теми Нові правила бронювання від мобілізації: що буде з ФОПами і чи можна виїжджати за кордон
Виїзд за межі держави заброньованих працівників не передбачали
Ми не прописували та не передбачали цього в постанові,
– зазначив прем'єр.
Водночас Денис Шмигаль впевнений, що нова система бронювання є справедливою. За його словами, розробляючи документ, Уряд шукав баланс між потребою захистити країну та бажанням втримати економіку.
"В нас були тривалі дискусії з Генеральним штабом та військовими. Вийшов збалансований документ, який враховує побажання обох сторін", – запевнив глава Уряду.
Шмигаль пояснив, якщо раніше на підприємстві можна було забронювати 40% від штату, то зараз до 50% від військовозобов'язаних працівників. "Це справедливіший підхід", – підсумував прем'єр.
Читайте також Вимоги для всіх однакові: чи можуть мобілізувати обмежено придатних
Бронювання працівників: 7 ознак, що підприємство є критично важливим
Загалом Кабінет Міністрів визначив 7 критеріїв, відповідно до яких визначаються підприємства й організації, що є критично важливими для економіки України, а їхні керівники мають право забронювати своїх працівників. Зокрема:
- підприємство має за рік сплатити сукупно податків, зборів та платежів на суму 1,5 мільйона євро;
- сума надходжень в іноземній валюті (крім кредитів і позик) має сягати не менше як 32 мільйони євро за звітний податковий рік;
- підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки держави відповідно до урядового переліку об’єктів держвласності;
- підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи потреб територіальної громади (критерії для визначення має встановити місцева влада);
- підприємство не має заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
- середня зарплата застрахованих працівників за останній квартал не менше за середню зарплату в регіоні з відповідний період;
- підприємство є резидентом порталу "Дія.Сіті".