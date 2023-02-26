Денис Шмыгаль рассказал, что Кабмин в постановлении о бронировании от мобилизации не предусмотрел возможности для военнообязанных выезжать в заграничные командировки.
К теме Новые правила бронирования от мобилизации: что будет с ФЛП и можно ли выезжать за границу
Выезд за пределы государства забронированных работников не предусматривали
Мы не прописывали и не предусматривали этого в постановлении,
– отметил премьер.
В то же время Денис Шмыгаль уверен, что новая система бронирования справедлива. По его словам, разрабатывая документ, правительство искало баланс между потребностью защитить страну и желанием удержать экономику.
"У нас были длительные дискуссии с Генеральным штабом и военными. Вышел сбалансированный документ, учитывающий пожелания обеих сторон", – заверил глава правительства.
Шмыгаль объяснил, что если раньше на предприятии можно было забронировать 40% от штата, то сейчас до 50% от военнообязанных работников. "Это более справедливый подход", – подытожил премьер.
Читайте также Требования для всех одинаковы: могут мобилизовать ограниченно пригодных
Бронирование работников: 7 признаков, что предприятие является критически важным
В целом Кабинет Министров определил 7 критериев, согласно которым определяются предприятия и организации, критически важные для экономики Украины, а их руководители имеют право забронировать своих работников. В частности:
- предприятие должно за год уплатить совокупно налогов, сборов и платежей на сумму 1,5 миллиона евро;
- сумма поступлений в иностранной валюте (кроме кредитов и ссуд) должна достигать не менее 32 миллионов евро за отчетный налоговый год;
- предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства в соответствии с правительственным перечнем объектов госсобственности;
- предприятие имеет важное значение для отрасли национальной экономики или потребностей территориального общества (критерии для определения должны установить местные власти);
- у предприятия нет задолженности по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование;
- средняя зарплата застрахованных работников за последний квартал не меньше средней зарплаты в регионе за соответствующий период;
- предприятие является резидентом портала "Дия.Сити".