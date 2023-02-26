Денис Шмыгаль рассказал, что Кабмин в постановлении о бронировании от мобилизации не предусмотрел возможности для военнообязанных выезжать в заграничные командировки.

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Выезд за пределы государства забронированных работников не предусматривали

Мы не прописывали и не предусматривали этого в постановлении,

– отметил премьер.

В то же время Денис Шмыгаль уверен, что новая система бронирования справедлива. По его словам, разрабатывая документ, правительство искало баланс между потребностью защитить страну и желанием удержать экономику.

"У нас были длительные дискуссии с Генеральным штабом и военными. Вышел сбалансированный документ, учитывающий пожелания обеих сторон", – заверил глава правительства.

Шмыгаль объяснил, что если раньше на предприятии можно было забронировать 40% от штата, то сейчас до 50% от военнообязанных работников. "Это более справедливый подход", – подытожил премьер.

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Бронирование работников: 7 признаков, что предприятие является критически важным

В целом Кабинет Министров определил 7 критериев, согласно которым определяются предприятия и организации, критически важные для экономики Украины, а их руководители имеют право забронировать своих работников. В частности: