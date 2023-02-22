В Украине для всех призывников одинаковые требования, пишет 24 Канал. Есть степень пригодности к военной службе, и на основании заключения военно-врачебной комиссии (ВЛК) человек призывается на службу.
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Ограниченная пригодность сейчас не является основанием для отсрочки
Кроме того, нет отдельных ограничений по здоровью, которые могут помешать заключению контракта.
В то же время, ограниченная пригодность во время военного положения не является основанием для отсрочки от мобилизации. Она не освобождает военнообязанного от прохождения службы.
Ограниченно пригодное лицо может мобилизовать на фронт и даже на передовую. Однако есть определенные ограничения для этой категории лиц, которые должны соблюдаться при распределении.
Куда могут отправить служить ограниченно пригодных лиц
Согласно приказу Министерства обороны Украины №402, ограниченно пригодные лица не могут служить в высокомобильных десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте или спецсооружениях.
Такие мобилизованные могут нести службу в подразделениях обеспечения, ТЦК, учреждениях, организациях, учебных заведениях.
Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач сообщал, что ограниченно пригодных лиц не будут направлять на службу в боевые части.
По словам Горбача, они могут служить в заведениях и учебных заведениях Минобороны, в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, в других небоевых подразделениях.
Какие документы нужно иметь военнообязанном
После того как военнообязанный получил повестку, ему необходимо сходить в ТЦК. С собой необходимо иметь:
- документ, удостоверяющий личность,
- индивидуальный налоговый номер,
- учетный военный билет,
- документы, касающиеся состояния здоровья, семейного положения, обучения и т.д.
- Если у вас есть индивидуальные медицинские показания, то следует иметь вывод врачебно-консультативной комиссии, полную историю болезни.