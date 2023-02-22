В Украине для всех призывников одинаковые требования, пишет 24 Канал. Есть степень пригодности к военной службе, и на основании заключения военно-врачебной комиссии (ВЛК) человек призывается на службу.

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Ограниченная пригодность сейчас не является основанием для отсрочки

Кроме того, нет отдельных ограничений по здоровью, которые могут помешать заключению контракта.

В то же время, ограниченная пригодность во время военного положения не является основанием для отсрочки от мобилизации. Она не освобождает военнообязанного от прохождения службы.

Ограниченно пригодное лицо может мобилизовать на фронт и даже на передовую. Однако есть определенные ограничения для этой категории лиц, которые должны соблюдаться при распределении.

Куда могут отправить служить ограниченно пригодных лиц

Согласно приказу Министерства обороны Украины №402, ограниченно пригодные лица не могут служить в высокомобильных десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте или спецсооружениях.

Такие мобилизованные могут нести службу в подразделениях обеспечения, ТЦК, учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковник Роман Горбач сообщал, что ограниченно пригодных лиц не будут направлять на службу в боевые части.

По словам Горбача, они могут служить в заведениях и учебных заведениях Минобороны, в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, в других небоевых подразделениях.

Какие документы нужно иметь военнообязанном

После того как военнообязанный получил повестку, ему необходимо сходить в ТЦК. С собой необходимо иметь: