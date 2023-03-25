За границу можно выезжать мужчинам призывного возраста, снятым с военного учета, однако есть нюансы. Детальнее об этом в интервью 24 Канала рассказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.
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Кто может выезжать за границу во время войны в Украине
Юрист рассказал, что за границу даже во время военного положения могут выезжать юноши до 18 лет и мужчины от 60 лет.
Выезд разрешен лицам, которые сняты с военного учета по решению военно-врачебной комиссии и непригодны к военной службе в военное время. Однако ограниченно пригодные в военное время – не могут пересекать границу.
Также выехать могут граждане Украины, постоянно проживающие на территории другого государства, при условии пребывания на постоянном консульском учете и соответствующих отметок в паспортном документе.
Более того, не запрещен выезд мужчинам, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.
Однако мужчины, которые были сняты с военного учета, отбыли наказание и вышли из тюрьмы – не могут выехать за пределы Украины, ведь в отношении их действуют временные ограничения в праве выезда.
Выезд за границу мужчин во время войны в Украине
- Юрист рассказал, что уехать мужчины могут из-за семейного положения, инвалидности или даже работы.
- Кроме того, есть лица, забронированные во время военного положения. Речь идет о тех, кто работает в предприятиях и организациях, которые критически важны для экономики Украины.
- Однако Денис Шмигаль заверил, что постановление Кабмина по бронированию от мобилизации не предусмотрел возможности для военнообязанных выезжать в заграничные командировки.
- Что касается выезда мужчин за границу после завершения военного положения, то юрист Владислав Юрчак отметил: "Сейчас сложно предположить, что будет в правовом поле после окончания действия правового режима военного положения. Однако соответствующие ограничения будут действовать в случае прекращения действия военного положения, при условии, что будет введен режим чрезвычайного положения".