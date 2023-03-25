За границу можно выезжать мужчинам призывного возраста, снятым с военного учета, однако есть нюансы. Детальнее об этом в интервью 24 Канала рассказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

Смотрите также Ситуация сложная: могут ли трансгендеры выезжать за границу во время военного положения.

Кто может выезжать за границу во время войны в Украине

Юрист рассказал, что за границу даже во время военного положения могут выезжать юноши до 18 лет и мужчины от 60 лет.

Выезд разрешен лицам, которые сняты с военного учета по решению военно-врачебной комиссии и непригодны к военной службе в военное время.​ Однако ограниченно пригодные в военное время – не могут пересекать границу.

Также выехать могут граждане Украины, постоянно проживающие на территории другого государства, при условии пребывания на постоянном консульском учете и соответствующих отметок в паспортном документе.

Более того, не запрещен выезд мужчинам, близкие родственники которых погибли или пропали без вести во время проведения АТО/ООС.

Однако мужчины, которые были сняты с военного учета, отбыли наказание и вышли из тюрьмы – не могут выехать за пределы Украины, ведь в отношении их действуют временные ограничения в праве выезда.

Выезд за границу мужчин во время войны в Украине