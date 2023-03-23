Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал 24 Каналу, смогут ли мужчины выезжать за границу после окончания войны.

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Ограничения связаны с военным положением

Юрист рассказал, что на сегодняшний день все ограничения на пересечение государственной границы мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет установлены исключительно на уровне постановления Кабмина от 27 января 1995 года № 57.

Все эти ограничения содержат привязку к введению на территории Украины чрезвычайного или военного положения, то есть действуют только при применении таких правовых режимов.

Сложно предположить, что будет в правовом поле после окончания действия правового режима военного положения. Однако, соответствующие ограничения будут действовать в случае прекращения действия военного положения, при условии, что будет введен режим чрезвычайного положения,

– отметил Юрчак.

Он подытожил, что если ни один из указанных режимов не будет действовать, то по действующему законодательству соответствующие ограничения не будут применяться.

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Какие мужчины могут уехать за границу во время войны

Постановление правительства от 27 января 1995 года № 57 определяет:

порядок и правила пересечения государственной границы во время войны;

категории граждан, которые могут это делать.

По словам Юрчака, в нее постоянно вносятся изменения и дополнения. Пока же за границу в условиях военного положения могут выезжать: