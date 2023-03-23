При этом, особам с инвалидностью и тем, кто их сопровождает, выезд разрешен. Детальнее об этом в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

Читайте интервью полностью Новые правила выезда мужчин за границу 2023 г.: кто имеет право выезжать, какие документы нужны

Как происходит выезд за границу особ с инвалидностью или сопровождающих их

Некоторые категории мужчин имеют право на выезд за границу во время военного положения. В частности, говорится о:

Особах с инвалидностью;

особах, имеющих жену среди людей с инвалидностью и сопровождающих ее;

особах, имеющих кого-либо из родителей или родителей жены среди лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающих его/ее за границу;

особах, которые на постоянной основе ухаживают за людьми с инвалидностью I или II группы и сопровождают их;

родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, воспитывающих несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;

родителей, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся особой с инвалидностью I или II группы;

дедушек, совершеннолетних братьев или отчимов, сопровождающих детей с инвалидностью за пределы страны;

особах, нуждающихся в постоянном уходе. Их отпускают в сопровождении одного из членов семьи первой ступени родства;

опекунов особ с инвалидностью, признанных судом недееспособными;

людей с инвалидностью, нуждающихся в постоянном уходе и проживающих в учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получающих соцуслуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию.

Последних выпускают со страны в сопровождении работников, уполномоченных директором заведения по уходу или человека, который его замещает. Выезд за пределы Украины лиц, которые должны сопровождать особу с инвалидностью, осуществляется исключительно при наличии приказа директора заведения по уходу.

При этом, мужчины обязаны вернуться на территорию Украины не позднее особ, которых они сопровождали.

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Какие документы нужно иметь для выезда

Особы с инвалидностью, желающие уехать за пределы страны, должны показать пограничникам один из перечисленных документов:

Удостоверение, подтверждающее статус;

справка к медосмотру, утвержденная экспертной комиссией по форме № 157-1/о;

пенсионное удостоверение;

документ, подтверждающий назначение социальной помощи.

В то же время, граждане страны, сопровождающие особ с инвалидностью, должны иметь соответствующее подтверждение. Кроме того, требуется загранпаспорт.