При этом, особам с инвалидностью и тем, кто их сопровождает, выезд разрешен. Детальнее об этом в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказал юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак.

Читайте интервью полностью Новые правила выезда мужчин за границу 2023 г.: кто имеет право выезжать, какие документы нужны

Как происходит выезд за границу особ с инвалидностью или сопровождающих их

Некоторые категории мужчин имеют право на выезд за границу во время военного положения. В частности, говорится о:

  • Особах с инвалидностью;
  • особах, имеющих жену среди людей с инвалидностью и сопровождающих ее;
  • особах, имеющих кого-либо из родителей или родителей жены среди лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождающих его/ее за границу;
  • особах, которые на постоянной основе ухаживают за людьми с инвалидностью I или II группы и сопровождают их;
  • родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, воспитывающих несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью;
  • родителей, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся особой с инвалидностью I или II группы;
  • дедушек, совершеннолетних братьев или отчимов, сопровождающих детей с инвалидностью за пределы страны;
  • особах, нуждающихся в постоянном уходе. Их отпускают в сопровождении одного из членов семьи первой ступени родства;
  • опекунов особ с инвалидностью, признанных судом недееспособными;
  • людей с инвалидностью, нуждающихся в постоянном уходе и проживающих в учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получающих соцуслуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию.

Последних выпускают со страны в сопровождении работников, уполномоченных директором заведения по уходу или человека, который его замещает. Выезд за пределы Украины лиц, которые должны сопровождать особу с инвалидностью, осуществляется исключительно при наличии приказа директора заведения по уходу.

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Какие документы нужно иметь для выезда

Особы с инвалидностью, желающие уехать за пределы страны, должны показать пограничникам один из перечисленных документов:

  • Удостоверение, подтверждающее статус;
  • справка к медосмотру, утвержденная экспертной комиссией по форме № 157-1/о;
  • пенсионное удостоверение;
  • документ, подтверждающий назначение социальной помощи.

В то же время, граждане страны, сопровождающие особ с инвалидностью, должны иметь соответствующее подтверждение. Кроме того, требуется загранпаспорт.