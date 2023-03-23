Втім, особам з інвалідністю та тим, хто їх супроводжує, виїзд дозволено. Детальніше про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак.

Читайте інтерв'ю повністю Нові правила виїзду чоловіків за кордон 2023: хто має право виїжджати, які документи потрібні

Як відбувається виїзд за кордон осіб з інвалідністю або тих, хто їх супроводжує

Деякі категорії чоловіків мають право на виїзд за кордон під час воєнного стану. Зокрема, мовиться про:

Осіб з інвалідністю;

осіб, які мають дружину з-поміж осіб з інвалідністю та супроводжують її;

осіб, які мають когось зі своїх батьків чи батьків дружини з-поміж осіб з інвалідністю I чи II групи й супроводжують його/її за кордон;

осіб, які на постійній основі доглядають за особами з інвалідністю I чи II групи й супроводжують їх;

батьків, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю;

батьків, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, що є особою з інвалідністю I чи II групи;

дідусів, повнолітніх братів чи вітчимів, які супроводжують дітей з інвалідністю за межі країни;

осіб, які потребують постійного догляду. Їх відпускають у супроводі одного із членів сім’ї першого ступеня споріднення;

опікунів осіб з інвалідністю, визнаних судом недієздатними;

осіб з інвалідністю або інших осіб, які потребують постійного догляду та проживають у закладах/установах незалежно від форми власності та підпорядкування й отримують соцпослуги зі стаціонарного догляду, паліативного догляду, підтриманого проживання.

Останніх випускають у супроводі працівників, уповноважених директором закладу догляду або ж особи, яка його заміщує. Виїзд за межі України тих осіб, які мають супроводжувати особу з інвалідністю, здійснюється виключно за наявності наказу директора закладу догляду.

При цьому, чоловіки зобов’язані повернутися на територію України не пізніше тих осіб, яких вони супроводжували.

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Які документи потрібно мати для виїзду

Особи з інвалідністю, які хочуть виїхати за межі країни, мають показати прикордонникам один з перелічених документів:

Посвідчення, що підтверджує статус;

довідка до медогляду, затверджена експертною комісією за формою № 157-1/о;

пенсійне посвідчення;

документ, який підтверджує призначення соціальної допомоги.

Водночас громадяни країни, які супроводжують осіб з інвалідністю, повинні мати відповідне підтвердження. Крім того, потрібен закордонний паспорт.