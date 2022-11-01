Кому з чоловіків можна перетинати кордон і що для цього потрібно мати з собою, розповідає 24 канал. Зауважимо, що правила перетинання державного кордону детально розписані в постанові Кабінету Міністрів.

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Кому з чоловіків можна перетинати держкордон

Кордон можна перетинати чоловікам, які частково або повністю не підлягають призову, зокрема:

чоловікам, які визнані комісією тимчасово чи повністю непридатними для військової служби;

заброньованим державними органами влади;

багатодітним батькам та батькам-одинаки;

громадянам, що є опікунами сиріт, доглядають за хворими батьками, дітьми чи дружиною;

народним депутатам, співробітникам Міноборони, Збройних сил України, розвідки, СБУ, Нацполіції, ДПСУ чи інших правоохоронних органів;

чоловікам, які займаються гуманітарними перевезеннями за межами країни;

водіям, що мають ліцензію на право міжнародних перевезень вантажів чи пасажирів;

громадянам, чиї близькі родичі пропали безвісти або загинули в АТО.

спортсменам та тренерам національних збірних;

чоловікам, які супроводжують групу дітей за кордон на оздоровлення й відпочинок.

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Хто ще може виїздити і які документи потрібно мати з собою

За кордон можуть виїжджати також чоловіки, які мають будь-яку групу інвалідності. Щоб виїхати вони мають показати прикордонникам один з перелічених документів:

посвідчення, що підтверджує інвалідність;

довідка до медогляду експертною комісією за формою № 157-1/о;

пенсійне посвідчення;

документ, який підтверджує призначення соціальної допомоги.

Громадяни, які супроводжують дітей з інвалідністю повинні при собі мати: свідоцтво про народження дитини, посвідчення про соцвиплати, де вказана категорія "дитина з інвалідністю" або інший документ, що підтверджує відповідний статус дитини.

У вересні також внесли зміни про виїзд моряків за кордон. Чоловіки, що їдуть на роботу на суднах, мають показати своє посвідчення, підтвердження від Адміністрації судноплавства та документ про суднову роль.

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Чи можуть студенти перетинати кордон

За Законом України, студенти, які навчають на денній формі у вишах, не підлягають до загальної мобілізації. Однак виїжджати за кордон їм, як й іншим чоловікам призовного віку, не дозволено .

. Рішення про те, що чоловікам-студентам іноземних вишів не можна їхати на навчання, обурило українців. Також воно спровокувало масову підробку документів з боку українців.

Очільник МОН Сергій Шкарлет звернувся до іноземних колег, щоб дозволити чоловікам-студентам узяти річну перерву в навчанні або вчитися онлайн. Декілька країн погодилися надати українцям таку можливість.

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