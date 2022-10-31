Ті, хто має потрібну військово-облікову спеціальність й за станом здоров’я гідні до служби – потрібні на фронті або в тилу, але лише після того, як пройдуть необхідну підготовку, пише 24 канал.

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Які бувають повістки

Повістка для уточнення облікових даних. Мета цього документа є оновлення інформації про призовників у "військкоматі". До таких даних належать особисті контакти, інформація про стан здоров’я, склад сім’ї, місце роботи чи навчання. Після такої перевірки можуть виявитися підстави для звільнення або відстрочки від призову. Наприклад, коли в людини народилася третя дитина.

Мета цього документа є оновлення інформації про призовників у "військкоматі". До таких даних належать особисті контакти, інформація про стан здоров’я, склад сім’ї, місце роботи чи навчання. Після такої перевірки можуть виявитися підстави для звільнення або відстрочки від призову. Наприклад, коли в людини народилася третя дитина. Повістка на проходження військово-лікарської комісії. Мета – з’ясувати стан здоров’я і придатність громадянина для служби. До такої повістки додається картка дослідження та медичного огляду, де після медогляду буде зазначено, придатний чи ні військовозобов'язаний до служби.

Мета – з’ясувати стан здоров’я і придатність громадянина для служби. До такої повістки додається картка дослідження та медичного огляду, де після медогляду буде зазначено, придатний чи ні військовозобов'язаний до служби. Призов на строкову військову службу . Тут вказують термін, у який потрібно з'явитися до призовної дільниці. Також є перелік, що повинен мати громадянин (паспорт, військовий квиток тощо). Ігнорування цієї повістки – це "ухилення від призову" і кримінальний злочин.

. Тут вказують термін, у який потрібно з'явитися до призовної дільниці. Також є перелік, що повинен мати громадянин (паспорт, військовий квиток тощо). Ігнорування цієї повістки – це "ухилення від призову" і кримінальний злочин. Мобілізаційне розпорядження. Цей документ також зобов'язує прибути на збірний пункт протягом 24 годин після оголошення мобілізації. Такий вид повістки вручають військовозобов’язаним, які пройшли медичну комісію і визнані придатними для несення військової служби.

Хто має право вручати повістки

Законодавство говорить про те, що повістка повинна бути вручена особисто, проте не пов'язує це, ані з часом, ані з місцем вручення повістки. Тобто її можуть вручити в будь-який час доби в будь-якому місці.

Тому, коли чоловікам вручають повістки на вулицях, на блокпостах – це не порушення закону.

Вручати повістки можуть: співробітники територіальних центрів комплектування, представники органів місцевого самоврядування, співробітники Служби безпеки. Також повістку може вручити керівник підприємства, організації чи навчального закладу. Поліціянти в законі не згадані, тому патрульні не мають на це повноважень.

Поліція може бути присутня, проте, якщо саме вона вручить повістку – цей факт можна оскаржити. Для цього радять все фіксувати і перевіряти правильне оформлення документа.

Процес вручення повістки

У повістці має бути вказано прізвище, ім’я та по батькові, адреса проживання, реквізити розпорядження та адреса територіального центру комплектування, куди потрібно прибути людині, вид повістки, перелік документів, які потрібно мати з собою.

Повістка має бути заповнена і підписана начальником територіального центру комплектування та соціальної підтримки. І вручити її мають особисто під підпис.

Зверніть увагу. Переглянути шаблон повістки можна в додатку № 5. На практиці документи можуть дещо різнитися за формою та змістом, залежно від того, який територіальний центр їх видає.

Повістки і штрафи

Якщо людина отримала перший або другий вид повістки (для уточнення даних або для проходження медичної комісії) і не з’явилася до центру комплектування, їй загрожує адміністративний штраф. За перше порушення вона має заплатити 1700 – 3400 гривень (від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), в разі повторного протягом року – 3400 – 8500 гривень (200 – 500 неоподатковуваних мінімумів).

За ігнорування повісток третього або четвертого виду – кримінальна відповідальність: від обмеження волі до 3 років до позбавлення волі від 3 до 5 років.

Чи можна відмовитися від повістки

Є перелік причин, які визнаються поважними для призовника, якщо він не явився в строк: смерть близького родича його або дружини, перешкода стихійного характеру, хвороба призовника. Однак він має показати документальне підтвердження.

Є процедура й щодо відмовлення від отримання повістки. Тоді складається акт про відмову від підпису та отримання повістки. Потім його відправляють до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Усі чоловіки-переселенці призовного віку повинні протягом семи днів стати на облік за місцем їхнього тимчасового проживання. Прийти до військкомату можна безкарно в будь-який час, навіть коли людина вже давно пропустила 7-денний термін.

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