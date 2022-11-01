Через це рішення багато студентів з України втратили можливість вчитися у престижних вишах Європи. Чоловіки протестували, зверталися до суду, МОН та в інші інстанції. Однак за межі України їх не випустили.
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Як вирішило справу МОН
Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет не так давно звертався до іноземних колег з проханням сприяти українським студентам, які хочуть вчитися в іноземних ВНЗ. Зокрема надати їм можливість вчитися онлайн або ж річну перерву в навчанні.
Які країни сприятимуть українцям
Шкарлет також повідомив, що вже отримав відповіді від іноземних колег. Тож українцям у здобутті освіти сприятимуть кілька країн.
- ️Міністр освіти і науки Польщі закликав керівництво вишів дозволити студентам з України вчитися онлайн. Також – надавати їм академічні відпустки на вимогу.
- Міністр освіти і досліджень Франції звернулася до ВНЗ, аби ті надали українським студентам річну перерву в навчанні або можливість онлайн-навчання.
- ️Німецькі виші теж підтримують прохання про можливість для українців продовжити навчання. До кожного зі студентів застосовуватимуть індивідуальний підхід.
- Університети Данії передбачать можливість надання студентам відпустки або переведення у дистанційний формат.
- ️Міністерство освіти, науки та спорту Литви також рекомендувало вишам та коледжам підтримати українських студентів.
- ️Азербайджан теж готовий розглядати звернення українців щодо онлайн-освіти або надання річної перерви в навчанні.
Готові сприяти українським студентам-чоловікам у здобутті онлайн-освіти також такі країни:
- Естонія;
- Йорданія;
- Казахстан;
- Канада;
- Китай;
- Північна Македонія;
- Швейцарія.
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Заборона виїзду студентам на навчання за кордон: коротко
- Раніше діяв дозвіл на перетин кордону на виїзд за кордон тих студентів, котрі навчалися в іноземних вишах до 24 лютого 2022 року.
- Однак речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що військове керівництво нашої держави скасувало цей дозвіл ще 14 вересня цього року.
- Заборону на виїзд запровадили через масову підробку документів. Тільки упродовж липня – серпня виявили 600 осіб з фейковими документами на виїзд на навчання за кордон.
- Студенти навіть влаштували акцію протесту поблизу українсько-польського кордону. Також на сайті президента зареєстрували петицію із проханням дозволити виїзд за кордон чоловікам від 18 до 60 років, які навчаються в закордонних вишах.
- Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет при цьому надіслав листа закордонним колегам-міністрам з проханням допомогти чоловікам-студентам з України, які здобувають освіту в іноземних вишах. Міністр пропонує перевести таких студентів на онлайн навчання або ж надати їм перерву у навчанні на рік.
- Заборона діятиме доти, доки у відповідну постанову уряду №57 не внесуть необхідні зміни.
- Юристи натомість радять студентам звертатися до суду.