Из-за этого решения многие студенты Украины потеряли возможность учиться в престижных вузах Европы. Мужчины протестовали, обращались в суд, МОН и другие инстанции. Однако за пределы Украины их не выпустили.

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Как решило дело МОН

Глава Минобразования Сергей Шкарлет не так давно возвращался к иностранным коллегам с просьбой содействовать украинским студентам, которые хотят учиться в иностранных вузах. В частности предоставить им возможность учиться онлайн или годовой перерыв в учебе.

Какие страны будут способствовать украинцам

Шкарлетт также сообщил, что уже получил ответы от иностранных коллег. Так что украинцам в получении образования будут способствовать несколько стран.

️Министр образования и науки Польши призвал руководство вузов разрешить студентам из Украины учиться онлайн. Также – предоставлять им академические отпуска по требованию.

Министр образования и исследований Франции обратилась в вуз, чтобы те предоставили украинским студентам годовой перерыв в учебе или возможность онлайн-обучения.

Немецкие вузы тоже поддерживают просьбу о возможности для украинцев продолжить обучение. К каждому из студентов будет применяться индивидуальный подход.

Университеты Дании предусматривают возможность предоставления студентам отпуска или перевода в дистанционный формат.

️Министерство образования, науки и спорта Литвы также рекомендовало вузам и колледжам поддержать украинских студентов.

️Азербайджан тоже готов рассматривать обращения украинцев по поводу онлайн-образования или предоставления годового перерыва в обучении.

Готовы содействовать украинским студентам-мужчинам в получении онлайн-образования также такие страны:

Эстония;

Иордания;

Казахстан;

Канада;

Китай;

Северная Македония;

Швейцария.

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Запрет выезда студентам на обучение за границу: коротко