Из-за этого решения многие студенты Украины потеряли возможность учиться в престижных вузах Европы. Мужчины протестовали, обращались в суд, МОН и другие инстанции. Однако за пределы Украины их не выпустили.
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Как решило дело МОН
Глава Минобразования Сергей Шкарлет не так давно возвращался к иностранным коллегам с просьбой содействовать украинским студентам, которые хотят учиться в иностранных вузах. В частности предоставить им возможность учиться онлайн или годовой перерыв в учебе.
Какие страны будут способствовать украинцам
Шкарлетт также сообщил, что уже получил ответы от иностранных коллег. Так что украинцам в получении образования будут способствовать несколько стран.
- ️Министр образования и науки Польши призвал руководство вузов разрешить студентам из Украины учиться онлайн. Также – предоставлять им академические отпуска по требованию.
- Министр образования и исследований Франции обратилась в вуз, чтобы те предоставили украинским студентам годовой перерыв в учебе или возможность онлайн-обучения.
- Немецкие вузы тоже поддерживают просьбу о возможности для украинцев продолжить обучение. К каждому из студентов будет применяться индивидуальный подход.
- Университеты Дании предусматривают возможность предоставления студентам отпуска или перевода в дистанционный формат.
- ️Министерство образования, науки и спорта Литвы также рекомендовало вузам и колледжам поддержать украинских студентов.
- ️Азербайджан тоже готов рассматривать обращения украинцев по поводу онлайн-образования или предоставления годового перерыва в обучении.
Готовы содействовать украинским студентам-мужчинам в получении онлайн-образования также такие страны:
- Эстония;
- Иордания;
- Казахстан;
- Канада;
- Китай;
- Северная Македония;
- Швейцария.
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Запрет выезда студентам на обучение за границу: коротко
- Ранее действовало разрешение на пересечение границы на выезд за границу тех студентов, которые учились в иностранных вузах до 24 февраля 2022 года.
- Однако представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил , что военное руководство нашего государства отменило это разрешение еще 14 сентября этого года.
- Запрет на выезд был введен из-за массового подлога документов. Только в течение июля – августа обнаружили 600 человек с фейковыми документами на выезд на обучение за границу.
- Студенты даже устроили акцию протеста у украинско-польской границы. Также на сайте президента зарегистрировали петицию с просьбой разрешить выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет, обучающимся в заграничных вузах.
- Глава Минобразования Сергей Шкарлет при этом послал письмо зарубежным коллегам-министрам с просьбой помочь мужчинам-студентам из Украины, получающим образование в иностранных вузах. Министр предлагает перевести таких студентов на онлайн обучение или предоставить им перерыв в учебе на год.
- Запрет будет действовать, пока в соответствующее постановление правительства №57 не внесут необходимые изменения.
- Юристы советуют студентам обращаться в суд.