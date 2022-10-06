Так, германская служба академических обменов DAAD предложила украинским студентам стипендии на обучение в Германии. Таким образом, она хочет поддержать талантливую молодежь из Украины.
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Кто может получить стипендию
Подать заявку на эти стипендии могут только магистры или аспиранты избранных специальностей. Таким образом, DAAD хочет помочь украинским студентам и выпускникам сделать возможным их пребывание в Германии. Стипендии на бакалаврские программы, дипломные и программы с государственным экзаменом не предлагают.
Как принять участие в конкурсе
Украинские студенты могут подавать заявление на второй год обучения при поступлении на первый курс двухлетней магистерской программы в немецком вузе. Но это условие не действует для обучения в сфере экономики.
К слову, магистры, которые будут учиться в немецком вузе, могут находиться в стране более 15 месяцев.
Если студент хочет определять уровень знания немецкого языка, он должен обратиться к ответственному за его регион лектора DAAD. При этом пройти индивидуальное собеседование.
Важно, что украинцы в рамках этой программы имеют преимущество. Им не нужно предоставлять рекомендательные письма, если такой возможности нет.
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Запрет выезда студентам-мужчинам на обучение за границу: коротко
- Ранее действовало разрешение на пересечение границы тех студентов, которые учились в иностранных вузах до 24 февраля 2022 года.
- Однако представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что военное руководство нашего государства отменило это разрешение еще 14 сентября этого года.
- Запрет на выезд был введен из-за массовую подделку документов. Только в течение июля – августа обнаружили 600 человек с фейковыми документами на выезд на обучение за границу.
- Студенты даже устроили акцию протеста у украинско-польской границы. Также на сайте президента зарегистрировали петицию с просьбой разрешить выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет, обучающимся в заграничных вузах. Она набрала 25 тысяч голосов, и теперь ее рассмотрит Президент Украины Владимир Зеленский.
- Глава Минобразования Сергей Шкарлет при этом послал письмо зарубежным коллегам-министрам с просьбой помочь мужчинам-студентам из Украины, получающим образование в иностранных вузах. Министр предлагает перевести таких студентов на онлайн обучение или предоставить им перерыв в учебе на год.
- Запрет будет действовать, пока в соответствующее постановление правительства №57 не внесут необходимые изменения.
- Юристы советуют студентам обращаться в суд.
Какие новые возможности получили ученики и студенты в Украине
В Киево-Могилянской академии студентов будут учить блокчейну и криптобиржи
- Университет вместе с европейской криптобиржей WhiteBIT создадут специальный курс.
- Это будет курс по блокчейн-технологиям, регулированию виртуальных активов и обращению криптовалют.
- Сейчас университет работает над введением изменений и созданием магистерской программы.
Дети украинских воинов смогут изучать IT – специальности и иностранные языки бесплатно
- Всеукраинская сеть частных общеобразовательных школ Украины IT Step School выделила для обучения детей украинских военнослужащих 15 миллионов гривен.
- Получить образование за эти деньги сможет 130 детей из 11 городов Украины, в которых есть филиалы школы.
- Программа школы доступна в основном для учащихся 5 – 11 классов. Однако в четырех школах действует программа и для учащихся начальных классов.
- Во время учебы дети будут углубленно изучать IT – специальности и иностранные языки. Можно выбрать кроме английского также китайский, испанский, немецкий, польский и французский.