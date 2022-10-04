Директор международного научного центра по корпоративному управлению Александр Костюк рассказал, что МОН провел первый соответствующий в истории страны национальный электронный мониторинг. Его результаты показали значительное различие между данными в Украине и других европейских странах.
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Какое количество украинцев находит работу после окончания вуза
Так, только 59% выпускников украинских вузов находят работу. Это, по словам Костюка, свидетельствует о многолетней разбалансированности системы образования и рынке труда.
Сколько выпускников европейских вузов находят работу
При этом в Европе показатель трудоустройства выпускников с 2014 по 2021 год вырос с 79,5 до 84,9%. В 2022 году уже 85% выпускников находят работу.
В 12 европейских странах показатель трудоустройства выпускников превышает 90%. Это:
- Нидерланды;
- Мальта;
- Германия;
- Эстония;
- Литва;
- Венгрия;
- Словения;
- Швеция;
- Финляндия;
- Австрия;
- Ирландия;
- Латвия.
Интересно, что среди этих стран есть все три страны Балтии, которые в начале 2000-х страдали от безработицы и оттока талантливой молодежи в другие страны мира.
– подчеркивает эксперт.
В то же время в Великобритании минимум 60% каждого вуза должны по окончании учебы находить работу. Это новое требование всех университетов и институтов страны. В противном случае деятельность такого учебного заведения может быть запрещена.
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В Киево-Могилянской академии студентов будут учить блокчейну и криптобиржи
- Киево-Могилянская академия вместе с европейской криптобиржей WhiteBIT создадут специальный курс по блокчейн-технологиям, регулированию виртуальных активов и обращению криптовалют.
- Могилянка и WhiteBIT также будут совместно осуществлять тематические мероприятия и другое научное, методическое, образовательное и информационное взаимодействие.
- Благодаря этому курсу студенты смогут воспользоваться хорошими возможностями в современном мире. Он поможет освоить современную информацию и навыки.
- Сейчас университет работает над введением изменений и созданием магистерской программы.