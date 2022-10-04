Директор міжнародного наукового центру з корпоративного управління Олександр Костюк розповів, що МОН здійснило перший відповідний в історії країни національний електронний моніторинг. Його результати показали значну відмінність між даними в Україні та в інших європейських країнах.

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Яка кількість українців знаходить роботу після закінчення вишу

Так, що лише 59% випускників українських вишів знаходять роботу. Це, за словами Костюка, свідчить про багаторічну розбалансованість системи освіти і ринку праці.

Скільки випускників європейських вишів знаходять роботу

При цьому у Європі показник працевлаштування випускників з 2014 по 2021 рік зріс з 79,5% до 84,9%. У 2022 році вже 85% випускників знаходять роботу.

У 12 європейських країнах показник працевлаштування випускників перевищує 90%. Це:

  • Нідерланди;
  • Мальта;
  • Німеччина;
  • Естонія;
  • Литва;
  • Угорщина;
  • Словенія;
  • Швеція;
  • Фінляндія;
  • Австрія;
  • Ірландія;
  • Латвія.

Цікаво, що серед цих країн є усі три країни Балтії, які на початку 2000-х потерпали від безробіття та відтоку талановитої молоді до інших країн світу,
– наголошує експерт.

Водночас у Великій Британії мінімум 60% кожного вишу мають після закінчення навчання знаходити роботу. Це нова вимога для усіх університетів та інститутів країни. В іншому разі діяльність такого навчального закладу можуть заборонити.

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У Києво-Могилянській академії студентів навчатимуть блокчейну та криптобіржі

  • Києво-Могилянська академія разом з європейською криптобіржою WhiteBIT створять спеціальний курс з блокчейн-технологій, регулювання віртуальних активів та обігу криптовалют.
  • Могилянка та WhiteBIT також спільно здійснюватимуть тематичні заходи та іншу наукову, методичну, освітню та інформаційну взаємодію.
  • Завдяки цьому курсу студенти зможуть скористатися хорошими можливостями у сучасному світі. Він допоможе освоїти сучасну інформацію та навички.
  • Зараз університет працює над впровадженням змін та створенням магістерської програми.