Директор міжнародного наукового центру з корпоративного управління Олександр Костюк розповів, що МОН здійснило перший відповідний в історії країни національний електронний моніторинг. Його результати показали значну відмінність між даними в Україні та в інших європейських країнах.
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Яка кількість українців знаходить роботу після закінчення вишу
Так, що лише 59% випускників українських вишів знаходять роботу. Це, за словами Костюка, свідчить про багаторічну розбалансованість системи освіти і ринку праці.
Скільки випускників європейських вишів знаходять роботу
При цьому у Європі показник працевлаштування випускників з 2014 по 2021 рік зріс з 79,5% до 84,9%. У 2022 році вже 85% випускників знаходять роботу.
У 12 європейських країнах показник працевлаштування випускників перевищує 90%. Це:
- Нідерланди;
- Мальта;
- Німеччина;
- Естонія;
- Литва;
- Угорщина;
- Словенія;
- Швеція;
- Фінляндія;
- Австрія;
- Ірландія;
- Латвія.
Цікаво, що серед цих країн є усі три країни Балтії, які на початку 2000-х потерпали від безробіття та відтоку талановитої молоді до інших країн світу,
– наголошує експерт.
Водночас у Великій Британії мінімум 60% кожного вишу мають після закінчення навчання знаходити роботу. Це нова вимога для усіх університетів та інститутів країни. В іншому разі діяльність такого навчального закладу можуть заборонити.
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У Києво-Могилянській академії студентів навчатимуть блокчейну та криптобіржі
- Києво-Могилянська академія разом з європейською криптобіржою WhiteBIT створять спеціальний курс з блокчейн-технологій, регулювання віртуальних активів та обігу криптовалют.
- Могилянка та WhiteBIT також спільно здійснюватимуть тематичні заходи та іншу наукову, методичну, освітню та інформаційну взаємодію.
- Завдяки цьому курсу студенти зможуть скористатися хорошими можливостями у сучасному світі. Він допоможе освоїти сучасну інформацію та навички.
- Зараз університет працює над впровадженням змін та створенням магістерської програми.