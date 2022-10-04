Директор міжнародного наукового центру з корпоративного управління Олександр Костюк розповів, що МОН здійснило перший відповідний в історії країни національний електронний моніторинг. Його результати показали значну відмінність між даними в Україні та в інших європейських країнах.

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Яка кількість українців знаходить роботу після закінчення вишу

Так, що лише 59% випускників українських вишів знаходять роботу. Це, за словами Костюка, свідчить про багаторічну розбалансованість системи освіти і ринку праці.

Скільки випускників європейських вишів знаходять роботу

При цьому у Європі показник працевлаштування випускників з 2014 по 2021 рік зріс з 79,5% до 84,9%. У 2022 році вже 85% випускників знаходять роботу.

У 12 європейських країнах показник працевлаштування випускників перевищує 90%. Це:

Нідерланди;

Мальта;

Німеччина;

Естонія;

Литва;

Угорщина;

Словенія;

Швеція;

Фінляндія;

Австрія;

Ірландія;

Латвія.

Цікаво, що серед цих країн є усі три країни Балтії, які на початку 2000-х потерпали від безробіття та відтоку талановитої молоді до інших країн світу,

– наголошує експерт.

Водночас у Великій Британії мінімум 60% кожного вишу мають після закінчення навчання знаходити роботу. Це нова вимога для усіх університетів та інститутів країни. В іншому разі діяльність такого навчального закладу можуть заборонити.

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