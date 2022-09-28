Натомість дуже часто переселенці зіштовхуються з проблемами через відсутність потрібних документів. Зокрема і документів про вищу освіту. Що робити, якщо документи знищені, втрачені, пошкоджені чи залишились на окупованій території, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Як отримати дублікат диплома ВНЗ, який розташований в окупації

Головний юрист Київського бюро правової допомоги №2 Євген Рибак розповів: відновити диплом про вищу освіту ВНЗ, який розташований в окупації чи вже ліквідований, можна відповідно до чинного законодавства. Дублікати дипломів можуть отримати люди, які закінчили виші до 2014 року.

Як отримати дублікат документа про освіту

Аби отримати дублікат диплома про вищу освіту, випускник подає відповідну заяву до Міністерства освіти і науки України. До заяви треба додати копію паспорта, а також академічну довідку чи залікову книжку, якщо є.

Якщо випускнику видали диплом, який не відповідає законодавству України, він також звертається з заявою до Міносвіти. При цьому подає ще копію паспорта і копію отриманого документа про освіту у виші, розміщеному на окупованій території. МОН натомість доручить певному ВНЗ виготовити і видати необхідний диплом.

До речі, інформацію про навчання випускника обов'язково перевірятимуть у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Що робити у разі відмови в отриманні документа

Якщо наданих документів недостатньо, МОН може відмовити у видачі дубліката диплома. Випускник натомість може звернутися до суду і таким чином встановлювати факт закінчення певного ВНЗ. Рішення суду буде обов'язковим на усій території України.

При подачі такої заяви до суду необхідно вказати:

що треба встановити факт того, що ви свого часу отримали диплом про вищу освіту;

причини неможливості отримати документи, надавши відмову МОН;

усі можливі докази, що можуть підтвердити здобуття вищої освіти.

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Відновлення документів завдяки чат-боту

Не так давно в Україні запрацював також освітній чат-бот для школярів, студентів, їхніх батьків, вчителів та науковців – EducationUaBot. Його розробила команда Міністерства освіти і науки за підтримки Швейцарії у партнерстві зі Швейцарсько-українським проєктом DECIDE. Так, використання чат-бота спрощує пошук інформації, адже найголовніше зібрали на зручній платформі. Тут можна знайти необхідну інформацію про відновлення особистих документів про освіту.

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