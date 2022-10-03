Так, Киево-Могилянская академия вместе с европейской криптобиржей WhiteBIT создадут специальный курс. Они уже подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве.

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Что это за курс

Это будет курс по блокчейн-технологиям, регулированию виртуальных активов и обращению криптовалют.

Могилянка и WhiteBIT также будут совместно осуществлять тематические мероприятия и другое научное, методическое, образовательное и информационное взаимодействие.

СЕО WhiteBIT Владимир Носов рассказал, что украинская молодежь должна вовремя получить исчерпывающие и профессиональные знания о новейших технологиях. Благодаря этому, студенты смогут воспользоваться хорошими возможностями в современном мире. Для этого WhiteBIT и Могилянка создают образовательную экосистему. Она поможет студентам освоить современную информацию и навыки.

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Сейчас университет работает над введением изменений и созданием магистерской программы.

Мы начинаем работу над созданием первой в Украине и Восточной Европе магистерской программы по блокчейн технологии, а также соответствующей сертификатной программы,

– подчеркнул президент НаУКМА Сергей Квит.

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