Так, Києво-Могилянська академія разом з європейською криптобіржою WhiteBIT створять спеціальний курс. Вони вже підписали відповідний меморандум про співпрацю.

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Що це за курс

Це буде курс з блокчейн-технологій, регулювання віртуальних активів та обігу криптовалют.

Могилянка та WhiteBIT також спільно здійснюватимуть тематичні заходи та іншу наукову, методичну, освітню та інформаційну взаємодію.

СЕО WhiteBIT Володимир Носов розповів: українська молодь має вчасно отримати вичерпні та фахові знання про новітні технології. Завдяки цьому студенти зможуть скористатися хорошими можливостями у сучасному світі. Для цього WhiteBIT та Могилянка і створюють освітню екосистему. Вона допоможе студентам освоїти сучасну інформацію та навички.

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Зараз університет працює над впровадженням змін та створенням магістерської програми.

Ми розпочинаємо роботу над створенням першої в Україні та Східній Європі магістерської програми з блокчейн технології, а також відповідної сертифікатної програми,

– підкреслив президент НаУКМА Сергій Квіт.

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