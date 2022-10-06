Так, німецька служба академічних обмінів DAAD запропонувала українським студентам стипендії на навчання в Німеччині. Таким чином вона хоче підтримати талановиту молодь з України.

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Хто може отримати стипендію

Подати заявку на ці стипендії можуть лише магістри або аспіранти обраних спеціальностей. Таким чином DAAD хоче допомогти українським студентам та випускникам уможливити їхнє перебування у Німеччині. Стипендії на бакалаврські програми, дипломні та програми з державним іспитом не пропонують.

Як взяти участь у конкурсі

Українські студенти можуть подавати заяву на другий рік навчання за умови вступу на перший курс дворічної магістерської програми у німецькому виші. Але ця умова не діє для навчання у сфері економіки.

До слова, магістри, які вчитимуться у німецькому виші, можуть перебувати у країні більш ніж 15 місяців.

Зверніть увагу! Для вступу у німецький виш потрібний офіційний мовний сертифікат.

Якщо студент хоче визначати рівень знання німецької мови, він має звернутися до відповідального за його регіон лектора DAAD. При цьому пройти індивідуальну співбесіду.

Важливо, що українці у межах цієї програми мають перевагу. Їм не потрібно подавати рекомендаційні листи, якщо такої можливості немає.

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Заборона виїзду студентам-чоловікам на навчання за кордон: коротко

Раніше діяв дозвіл на перетин кордону на виїзд за кордон тих студентів, котрі навчалися в іноземних вишах до 24 лютого 2022 року.

Однак речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що військове керівництво нашої держави скасувало цей дозвіл ще 14 вересня цього року.

Заборону на виїзд запровадили через масову підробку документів. Тільки упродовж липня – серпня виявили 600 осіб з фейковими документами на виїзд на навчання за кордон.

Студенти навіть влаштували акцію протесту поблизу українсько-польського кордону. Також на сайті президента зареєстрували петицію із проханням дозволити виїзд за кордон чоловікам від 18 до 60 років, які навчаються в закордонних вишах. Вона набрала 25 тисяч голосів і тепер її розгляне Президент України Володимир Зеленський.

Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет при цьому надіслав листа закордонним колегам-міністрам з проханням допомогти чоловікам-студентам з України, які здобувають освіту в іноземних вишах. Міністр пропонує перевести таких студентів на онлайн навчання або ж надати їм перерву у навчанні на рік.

Заборона діятиме доти, доки у відповідну постанову уряду №57 не внесуть необхідні зміни.

Юристи натомість радять студентам звертатися до суду.

Які нові можливості отримали учні та студенти в Україні

У Києво-Могилянській академії студентів навчатимуть блокчейну та криптобіржі

Університет разом з європейською криптобіржою WhiteBIT створять спеціальний курс.

Це буде курс з блокчейн-технологій, регулювання віртуальних активів та обігу криптовалют.

Зараз університет працює над впровадженням змін та створенням магістерської програми.