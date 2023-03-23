Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів 24 Каналу, чи зможуть чоловіки виїжджати за кордон після завершення війни.

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Обмеження пов'язані з воєнним станом

Юрист розповів, що станом на сьогодні всі обмеження на перетин державного кордону чоловіками у віці від 18 до 60 років встановлені виключно на рівні постанови Кабміну від 27 січня 1995 року № 57.

Всі ці обмеження містять прив'язку до введення на території України надзвичайного або воєнного стану, тобто діють тільки у разі застосування таких правових режимів.

Наразі складно передбачити, що буде у правовому полі після закінчення дії правового режиму воєнного стану. Однак відповідні обмеження будуть чинними у разі припинення дії воєнного стану, за умови, що буде введено режим надзвичайного стану,

– зазначив Юрчак.

Він підсумував, що, якщо жоден із вказаних режимів не буде діяти, то за чинним законодавством відповідні обмеження не будуть застосовувати.

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Які чоловіки можуть виїхати за кордон під час війни

Постанова уряду від 27 січня 1995 року № 57 визначає:

порядок і правила перетину державного кордону під час війни;

категорії громадян, які можуть це робити.

За словами Юрчака, до неї постійно вносяться зміни та доповнення. Наразі ж за кордон в умовах воєнного стану можуть виїжджати: