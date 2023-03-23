Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак объяснил для 24 Канала, дает ли право для выезда за границу рабочая виза. Как известно, многие украинцы работали и продолжают работать за границей.

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Для пересечения границу нужно подтвердить статус лица, не подлежащего призыву

Владислав Юрчак отметил, что для подтверждения оснований пересечения государственной границы Украины на выезд, кроме документов, подтверждающих личность, необходимо предоставить документы, подтверждающие статус лица, не подлежащего призыву на военную службу во время мобилизации и имеющего право на выезд из Украины.

Визы иностранных стран, выдаваемые мужчинам – гражданам Украины, не подтверждают постоянное проживание в этих странах и не дают право на выезд военнообязанным,

– подчеркнул юрист.

Кто не подлежит мобилизации в Украине

В Украине мобилизации подлежат военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет, способные выполнять военную обязанность. Вместо этого призыву не подлежат: