Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак объяснил для 24 Канала, дает ли право для выезда за границу рабочая виза. Как известно, многие украинцы работали и продолжают работать за границей.
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Для пересечения границу нужно подтвердить статус лица, не подлежащего призыву
Владислав Юрчак отметил, что для подтверждения оснований пересечения государственной границы Украины на выезд, кроме документов, подтверждающих личность, необходимо предоставить документы, подтверждающие статус лица, не подлежащего призыву на военную службу во время мобилизации и имеющего право на выезд из Украины.
Визы иностранных стран, выдаваемые мужчинам – гражданам Украины, не подтверждают постоянное проживание в этих странах и не дают право на выезд военнообязанным,
– подчеркнул юрист.
Кто не подлежит мобилизации в Украине
В Украине мобилизации подлежат военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет, способные выполнять военную обязанность. Вместо этого призыву не подлежат:
- забронированные органами, предприятиями, учреждениями и организациями;
- народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;
- работники правоохранительных или силовых органов;
- граждане, признанные лицами с инвалидностью;
- женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет или самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
- те, кто воспитывает ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет или ребенка с тяжелым заболеванием, или имеющих совершеннолетнего ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы;
- лица, занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга);
- получатели профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах получения образования;
- научные и научно педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений общего среднего образования;
- женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции и находились из числа военнослужащих, работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции или добровольных формирований;
- женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужчину (жену), проходящую военную службу.