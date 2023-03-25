Однако выезжать позволено женщинам. Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал в интервью 24 Каналу, при каких условиях трансгендеры могут выезжать за границу во время военного положения.

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Могут ли выезжать за границу трансгендеры

Юрист рассказал, что с трансгендерами ситуация сложная. Ведь украинское законодательство не очень успевает за новыми тенденциями, поэтому признает только 2 гендера – мужчин и женщин.

На сегодня (23 марта 2023 года – 24 Канал) право на пересечение государственной границы имеют исключительные те трансгендеры, которые прошли процедуру изменения (коррекции) половой принадлежности и в установленном законом порядке получили документы, в которых их пол определен как "женский",

– рассказал Владислав Юрчак.

То есть, чтобы выехать на границу такие граждане должны:

получить медицинское свидетельство об изменении (коррекции) половой принадлежности;

обратиться в органы регистрации гражданского состояния и получить новое уточненное свидетельство о рождении;

после этого – получить загранпаспорт.

Юрист объяснил, что в жизни эта процедура достаточно сложная и бюрократизированная.

"… Однако вполне реальная при условии установления личности психического и поведенческого расстройства "транссексуализм" (украинские законы и медицинская наука определяет это именно так – 24 Канал) или наличия социально-психологических показаний для изменения пола лица", – пояснил специалист.

Стоит добавить, что правозащитный ЛГБТ Центр "Наш мир" рассказывал, что без решения медицинской комиссии, трансгендерные женщины, в документах которых указан пол "мужчина", подлежат призыву на военную службу и не могут выезжать за границу.

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