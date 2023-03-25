Однако выезжать позволено женщинам. Юрист адвокатского объединения T&T Partners Владислав Юрчак рассказал в интервью 24 Каналу, при каких условиях трансгендеры могут выезжать за границу во время военного положения.
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Могут ли выезжать за границу трансгендеры
Юрист рассказал, что с трансгендерами ситуация сложная. Ведь украинское законодательство не очень успевает за новыми тенденциями, поэтому признает только 2 гендера – мужчин и женщин.
На сегодня (23 марта 2023 года – 24 Канал) право на пересечение государственной границы имеют исключительные те трансгендеры, которые прошли процедуру изменения (коррекции) половой принадлежности и в установленном законом порядке получили документы, в которых их пол определен как "женский",
– рассказал Владислав Юрчак.
То есть, чтобы выехать на границу такие граждане должны:
- получить медицинское свидетельство об изменении (коррекции) половой принадлежности;
- обратиться в органы регистрации гражданского состояния и получить новое уточненное свидетельство о рождении;
- после этого – получить загранпаспорт.
Юрист объяснил, что в жизни эта процедура достаточно сложная и бюрократизированная.
"… Однако вполне реальная при условии установления личности психического и поведенческого расстройства "транссексуализм" (украинские законы и медицинская наука определяет это именно так – 24 Канал) или наличия социально-психологических показаний для изменения пола лица", – пояснил специалист.
Стоит добавить, что правозащитный ЛГБТ Центр "Наш мир" рассказывал, что без решения медицинской комиссии, трансгендерные женщины, в документах которых указан пол "мужчина", подлежат призыву на военную службу и не могут выезжать за границу.
Мобилизация в Украине весной 2023 года
- В Украине Верховная Рада до 20 мая продлила военное положение и всеобщую мобилизацию. Военнообязанными есть мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.
- Юрист Владислав Юрчак рассказывал, что сейчас мобилизация происходит по территориальному принципу – каждый регион имеет определенный план по мобилизованным.
- Однако есть мужчины призывного возраста, которым могут разрешить выезд за границу. Причиной может быть семейное положение, лечение, работа. Подробнее об этом – читайте здесь.