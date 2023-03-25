Однак виїжджати дозволено жінкам. Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак розповів в інтерв'ю 24 Каналу, за яких умов трансгендери можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану.
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Чи можуть виїжджати за кордон трансгендери
Юрист розповів, що з трансгендерами ситуація складна. Адже українське законодавство не дуже встигає за новими тенденціями, тож визнає тільки 2 гендери – чоловіків та жінок.
Станом на сьогодні (23 березня 2023 року – 24 Канал) право на перетин державного кордону мають виключні ті трансгендери, які пройшли процедуру зміни (корекції) статевої належності та у встановленому законом порядку отримали документи, в яких їхня стать визначена як "жіноча",
– розповів Владислав Юрчак.
Тобто, щоб виїхати на кордон такі громадяни повинні:
- отримати медичне свідоцтво про зміну (корекцію) статевої належності;
- звернутися до органів реєстрації цивільного стану та отримати нове уточнене свідоцтво про народження;
- після цього – отримати закордонний паспорт.
Юрист пояснив, що в житті ця процедура доволі складна та бюрократизована.
"… Однак цілком реальна за умови встановлення особі психічного і поведінкового розладу "транссексуалізм" (українські закони та медична наука визначає це саме так – 24 Канал) чи наявності соціально-психологічних показань для зміни статі особи", – пояснив фахівець.
Варто додати, що правозахисний ЛГБТ Центр "Наш світ" розповідав, що без рішення медичної комісії, трансґендерні жінки, в документах яких вказана стать "чоловік", підлягають призову на військову службу та не можуть виїжджати за кордон.
Мобілізація в Україні весною 2023 року
- В Україні Верховна Рада до 20 травня продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію. Військовозобов'язаними є чоловіки віком від 18 до 60 років.
- Юрист Владислав Юрчак розповідав, що наразі мобілізація відбувається за територіальним принципом – кожен регіон має певний план щодо мобілізованих.
- Проте є чоловіки призовного віку, яким можуть дозволити виїзд за кордон. Причиною може бути сімейний стан, лікування, робота. Детальніше про це – читайте тут.