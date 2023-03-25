Юристы Украинского ветеранского фонда рассказали, как можно оспорить заключение ВЛК.

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Что делать, если вы не согласны с решением военно-врачебной комиссии

Есть два варианта обжалования постановлений ВЛК:

Можно подать заявление в центральную военно-врачебную комиссию, в которой нужно указать причины пересмотра постановления. Также к заявлению следует добавить документы ВЛК. Туда же можно добавить результаты предварительных медобследований. Второй вариант – обжаловать в судебном порядке в пределах административного судопроизводства. Но в случае обжалования постановления ВЛК в центральной ВЛК уменьшается срок, в течение которого военнообязанный имеет право обратиться в суд – с 6 месяцев до 3-х.

Юристы обратили внимание на то, что обжалование в судебном порядке постановления ВЛК может быть реализовано независимо от того, оспаривалось такое постановление в ВЛК высшего уровня или нет.

Что делать, если на передовую отправили без подготовки

Если военнообязанного отправили на передовую без навыков владения оружием и подготовки, он должен уведомить об этом телефоны горячей линии Минобороны: 0-800-500-410, 0-800-500-442 и 044-454-44-99.

Во время обращения следует назвать имя и фамилию мобилизованного, номер воинской части, в которую направили, а также какой ТЦК и СП отправил.