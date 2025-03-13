Повідомляє 24 Канал з посиланням на фахівців адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери".

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За яких умов від повістки можна відмовитися

Юристи пояснили, що відмовитися від отримання повісти без об'єктивних на те причин не можна.

Що може бути причиною для відмови від повістки:

якщо особа не є військовозобов’язаною;

якщо у документі вказані неправильні дані отримувача (повістка може бути адресована комусь іншому);

повістку вручає не уповноважена для цього особа;

немає печатки/підпису комісара ТЦК та СП.

Таким чином, якщо при врученні повістки, ви зауважили об’єктивні помилки, існує можливість відмовитись від її підписання. У такому разі поліцейський з групи оповіщення здійснює адміністративне затримання,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Не лише співробітники ТЦК та СП можуть вручати повістки. Вона вважається врученою, якщо військовозобов'язаний підписав її або є відеозапис вручення.

Юристи зазначили, що після фіксації відмови від повістки та складання акту, справа передається на розгляд керівництва ТЦК та СП, який може зтягнути штраф за недотримання правил військового обліку.

"Штраф можна оскаржити в суді, де ТЦК та СП буде доводити, що ви порушили правила обліку, тобто відповідальність настає саме за порушення правил обліку, а не за те, що ви відмовились від повістки", – резюмували фахівці.