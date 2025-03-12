Для цього у парламенті вже зареєстрували відповідний законопроєкт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

До теми Чи потрібна Україні мобілізація жінок: радниця з ґендерних питань ЗСУ дала відповідь

Чи можна мобілізувати тих, кому за 60

Авторами законопроєкту №10084 стали народні депутати від фракції "Відновлення України" Олександр Юрченко та Анатолій Бурміч. У пояснювальній записці зазначено, що його мета – усунути вікову дискримінацію та залучити якомога більше громадян для захисту територіальної цілісності країни.

Документ пропонує надати військовослужбовцям Збройних сил України та інших військових формувань, які мають високий рівень професійної підготовки, необхідний досвід і визнані придатними військово-лікарською комісією, право залишатися на службі під час воєнного стану навіть після досягнення граничного віку – без вікових чи строкових обмежень.

Однак тут виникає питання, чи означає це, що чоловікам старшим за 60 років зможуть вручати повістки та забирати їх на фронт. Адвокатка Марина Бекало переконує, що пропоновані ініціативи щодо мобілізації стосуються лише чинних військовослужбовців.

Такі зміни, у разі ухвалення вказаного законопроєкту, стосуються винятково чинних військовослужбовців, які на момент проходження військової служби під час воєнного стану досягли граничного віку та виявили бажання продовжити службу,

– розповіла вона.

Тож, цей законопроєкт не передбачає вручення повісток та призов чоловіків після 60 років.

Водночас варто зазначити, що наразі в українському законодавстві діє норма, коли військові можуть продовжувати службу після 60 протягом 5 років після досягнення граничного віку.

Це можливо, якщо військовослужбовці мають достатній професійний досвід, добрий стан здоров'я (підтверджений військово-лікарською комісією) і бажання продовжити службу в армії.