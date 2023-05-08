Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький в ефірі національного телемарафону розповів, що саме передбачають законопроєкти, пише 24 Канал.

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"Розробили дорожню карту"

Радуцький зазначив, стосовно законопроєкту №9154 щодо роботи ВЛК багато співпрацювали з адвокатом, військовослужбовцем ЗСУ Масі Найємом. Тож чули все не від держслужбовців, а саме військових, які стикнулися з проблемами проходження ВЛК.

Робоча група під головуванням прем'єр-міністра розробила дорожню карту, що маємо зробити, щоб ця ганьба, яка відбувається останнім часом з ВЛК, не існувала в країні,

– підкреслив нардеп.

За його словами, цей закон вніс зміни у статтю 70 Основ законодавства охорони здоров'я громадян України і розширив перелік установ, де можуть бути організовані ВЛК.

"Це медичні установи комунальної власності, державної власності, медустанови МВС, СБУ. Також цей закон відкрив можливість постанові уряду, по якій сьогодні НСЗУ затвердила пакет медичних гарантій, який буде сплачувати медустановам за надання послуги ВЛК", — зазначив Радуцький.

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"Усе буде в електронній системі здоров'я"

Натомість закон №9158 ( щодо удосконалення питань оформлення документів та лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану) вніс зміни в Статут ЗСУ. За словами депутата, це дозволить провести диджиталізацію.

Це дає можливість уникнути необхідності надання паперових довідок, підписаних командиром тієї частини, де служив військовий. Не думаю, що це буде Дія, але все це буде оцифровано, буде в електронній системі здоров'я. Саме для того ці два законопроєкти ухвалювалися,

— сказав Радуцький.

Однак, відповідні закони ще має підписати голова ВРУ та президент. Також він додав, що уряд вже розробив декілька постанов.

"Поставлено завдання, щоб до кінця цього року ганьби з ВЛК не було. В кожному медзакладі, де проходять лікування військові, буде створена мультидисциплінарна комісія, куди буде входити лікар, що веде, лікує військовослужбовця, лікар-реабілітолог, лікар-ерготерапевт і протезист", — підсумував очільник парламентського комітету.