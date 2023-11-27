Относительно специализации в армии есть два варианта. Первый, когда вас распределяет ТЦК туда, куда им нужно, а второй вы находите подразделение, в котором хотите воевать, и смотреть, какие там есть вакансии.

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Нужно выбрать профессию

Можно даже попроситься на должность, где вы можете быть эффективнее.

Каждый человек имеет определенную профессию в гражданской жизни и может найти соответствующую вакансию в ВСУ. Если вы умеете делать что-нибудь, на что есть спрос, то будет проще.

Все подразделения хотят быть публичными, чтобы их работу видели и помогали им. Если вы можете работать с информацией, навыки видеосъемки и монтажа, то ваши услуги понадобятся.

Если же не сразу понимаете, кем можете быть и не умеете ничего из того, в чем там нуждаются, то выбираете то, чему можно научиться. К примеру, можно закончить курсы управления БпЛА в боевых условиях. Вам дадут сертификат, и если вы реально умеете это делать, вероятнее всего, вас поставят на этот пост. Потому что операторы дронов действительно в дефиците.

Кроме того, никто не приходит на фронт универсальным солдатом. Всего можно научиться, но нужно начинать как можно раньше.

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