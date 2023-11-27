Щодо спеціалізації у армії є два варіанти. Перший, коли вас розподіляє ТЦК туди, куди їм потрібно, а другий – ви знаходите підрозділ, у якому хочете воювати, і дивитися, які там є вакансії.

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Потрібно обрати професію

Можна навіть попроситися на посаду, де ви можете бути більш ефективним.

Кожна людина має певну професію в цивільному житті й може знайти собі відповідну вакансію у ЗСУ. Якщо ви вмієте робити щось, на що є попит, то буде простіше.

Усі підрозділи хочуть бути публічними, щоб їхню роботу бачили і їм допомагали. Якщо ви можете працювати з інформацією, маєте навички відеозйомки та монтажу, то ваші послуги знадобляться.

Якщо ж не одразу розумієте, ким можете бути та не вмієте нічого із того, чого там потребують, то обираєте те, чого можна навчитися. Наприклад, можна закінчити курси керування БпЛА в бойових умовах. Вам дадуть сертифікат, і якщо ви реально вмієте це робити, найімовірніше, вас поставлять на цю посаду. Бо оператори дронів дійсно в дефіциті.

З іншого боку, ніхто не приходить на фронт універсальним солдатом. Всього можна навчитись, але потрібно починати якомога раніше.

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