Щодо спеціалізації у армії є два варіанти. Перший, коли вас розподіляє ТЦК туди, куди їм потрібно, а другий – ви знаходите підрозділ, у якому хочете воювати, і дивитися, які там є вакансії.
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Потрібно обрати професію
Можна навіть попроситися на посаду, де ви можете бути більш ефективним.
Кожна людина має певну професію в цивільному житті й може знайти собі відповідну вакансію у ЗСУ. Якщо ви вмієте робити щось, на що є попит, то буде простіше.
Усі підрозділи хочуть бути публічними, щоб їхню роботу бачили і їм допомагали. Якщо ви можете працювати з інформацією, маєте навички відеозйомки та монтажу, то ваші послуги знадобляться.
Якщо ж не одразу розумієте, ким можете бути та не вмієте нічого із того, чого там потребують, то обираєте те, чого можна навчитися. Наприклад, можна закінчити курси керування БпЛА в бойових умовах. Вам дадуть сертифікат, і якщо ви реально вмієте це робити, найімовірніше, вас поставлять на цю посаду. Бо оператори дронів дійсно в дефіциті.
З іншого боку, ніхто не приходить на фронт універсальним солдатом. Всього можна навчитись, але потрібно починати якомога раніше.
Зеленський анонсував важливі зміни у мобілізації
- Володимир Зеленський анонсував важливі реформи у процесі мобілізації. Зокрема, він вже поставив певні задачі Головнокомандувачу ЗСУ та міністру оборони.
- Він наголосив на роботі ТЦК та ВЛК, а також демобілізації та мобілізації. Про це Зеленський сказав на пресконференції з президентом Латвії.
- Він додав, що є деякі рішення ухвалили одразу. Водночас Зеленський наголосив, що хоче, аби люди розуміли увесь план дій – "куди ми йдемо з цим, які виклики, щоб люди бачили".