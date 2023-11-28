Народний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що на даний момент у Верховній Раді готують новий великий законопроєкт щодо новацій у мобілізації.

Що відомо про можливі нововведення

Під час війни в країні накопичилася певна низка проблем із мобілізацією, які потребували вирішення. За словами Веніславського, їх постійно розглядають на комітеті, на засіданнях завжди присутні представники ТЦК. Вони наголошують на проблемах, з якими вони стикаються під час вручення повісток.

Тому ми намагаємося вдосконалити усі процеси в цьому напрямку, щоб унеможливити ті конфліктні ситуації, які періодично виникають, та прибрати зловживання під час процесу здійснення мобілізаційних заходів. Та хочу зазначити, що глобальних змін не відбудеться,

– заявив Веніславський.

За його словами, парламентарі й представники сектору безпеки та оборони працюють декілька місяців над великим документом. Група вже напрацювала два проєкти. Один з яких стосується соціального захисту військовослужбовців, а в основу іншого лягло удосконалення питання мобілізації та проходження військової служби.

Відпустки військових

Що стосується соціального захисту, то передбачається системне врегулювання питань, які пов’язані із відпустками військових. Зокрема, йдеться про тих бійців, які повернулися з полону, в яких народжуються діти тощо.

Наприклад, пропонується нова додаткова відпустка зі збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів військовослужбовцям, яких звільнено з полону (крім тих, хто відмовився від подальшого проходження служби і хоче звільнитися),

– пояснив нардеп.

Також серед основних пропозицій – законодавчо закріпити право військових на демобілізацію. Сьогодні в парламенті обговорюється ідея демобілізації бійців протягом 18 або 36 місяців безперервної служби. Проте поки що остаточного рішення з цього приводу немає.

Боротьба з ухилянтами

Крім цього, депутати висунули пропозицію зменшити коло громадян, які мають право на відстрочку через догляд особи з інвалідністю I та II груп або того, хто потребує постійної опіки. Йдеться про звуження кола лише до членів сім’ї першого ступеня споріднення.

Такого роду необхідність постала для того, аби усунути можливості ухилення від призову під час мобілізації, коли оформлюють фіктивний догляд за особами, які його потребують.

Депутат пояснив ситуацію на прикладі, коли на одну непрацездатну особу оформлялося до п’яти опікунів, які отримували право на відстрочку від військової служби.

Сховатися за маскою "студента" стане важче

За словами Веніславського, ще один пункт в модернізації в питаннях мобілізації – зміна порядку надання відстрочки від призову особам, які здобувають вищу освіту. Охочих навчатися під час дії воєнного стану збільшилося у два – три рази. Проте є багато зловживань, які нардепи планують прибрати.

Таким чином, зміни в законодавстві усунуть можливість уникнути призову шляхом здобуття другої, третьої вищої освіти.

Коли очікувати змін, які готуються

Парламентар сподівається, що розгляд законопроєкту в першому читанні розпочнеться вже на початку грудня 2023 року. Хоча в цьому документі ще є певні моменти, з якими не усі погоджуються.

Це буде зареєстровано як комітетський або окремий законопроєкт, який підпишуть усі члени Комітету та лідери фракцій, щоб був певний консенсус із цього питання. Я думаю, що вже в грудні буде перше читання. А до кінця року ми намагатимемося його розглянути,

– підсумував нардеп Веніславський.

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