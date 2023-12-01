Відповідні зміни до законодавства розробило Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством цифрової трансформації та громадськими організаціями.

Дивіться також Демобілізація, призов студентів і списки роботодавців: якою буде мобілізація в грудні 2023

Як результат – пораненому військовому більше не треба привозити документи особисто до військової частини після рішення ВЛК про відпустку або непридатність,

– повідомили у Міноборони.

Відтепер заклади охорони здоров'я будуть отримувати документи з військових частин й ТЦК та СП через систему електронного документообігу. Зокрема, мова про такі документи:

довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва)

постанову ВЛК про потребу у відпустці для лікування

постанову ВЛК про непридатність до військової служби

інші документи, необхідні для формування рішення ВЛК

Швидко та з повагою отримувати послуги

Своєю чергою у Мінцифри зауважили, що військово-лікарська комісія – важка, бюрократична та часто зневажлива процедура.

"Бійці, попри поранення, вимушені годинами стояти в чергах, щоб занести кілька папірців. Це демотивувальний і довгий процес", – заявили у міністерстві наголосивши, що натомість цифровізація сприятиме тому, що військові зможуть швидше та з повагою отримувати послуги.

Що для цього потрібно

У Міністерстві оборони уточнили, що для передачі електронних документів військовому потрібно надати свою згоду на обробку персональних даних в закладі, звідки направлятимуться документи.

Якщо установа, до якої ви звернулися, не має системи електронного документообігу, відомство радить звертатися на гарячу лінію Міноборони за номером 0 800 500 442.