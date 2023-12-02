Об этом 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. По его мнению, выплаты для мобилизованных на местном уровне являются положительной инициативой, которая поможет семьям не испытывать материальных трудностей.

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Подробности решения Одесского горсовета

Теперь каждому из призванных защитников Одессы горсовет будет разово выплачивать 20 тысяч гривен. Инициативу о денежной помощи для мобилизованных одесситов поддержали 41 из 64 депутатов. Сообщается, что средства на эту помощь будут направляться из фонда социальных услуг и поддержки уязвимых слоев населения.

После принятия такого решения на уровне Одессы, эту инициативу могут внедрить и в Киеве. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале Виталий Кличко, отметив, что сумма выплат в столице составит 30 тысяч гривен.

Не приведет ли это решение к конфликтам

После утверждения инициативы одесского горсовета в сети начали разгонять тезисы о том, что чиновники будут "разворовывать" эти средства и что такое решение несправедливо в отношении добровольцев, которые уже второй год находятся на передовой.

Однако, по мнению Братчука, такие замечания относительно решения Одесского горсовета необоснованны. По его мнению, за распространением таких тезисов по поводу позитивной инициативы могут стоять недруги Украины, стремящиеся "подлить масла в костер".

"Эти выплаты не являются какой-либо мотивацией (мобилизоваться – 24 Канал), потому что мотивация у нас всех одна: защита государства. Эти выплаты являются поддержкой семьям, кормилец которых находится на фронте", – объяснил логику инициативы спикер УГА.

Сергей Братчук о ситуации в Одессе и помощи мобилизованным: смотрите видео

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