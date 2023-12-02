В последнее время Владимир Зеленский много говорит о ходе войны и о том, что нужно изменить. Например, в недавнем обращении он сказал, что следует изменить в сфере мобилизации.

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Каким должен быть следующий этап войны: мнение Зеленского

Мы должны дожать две вещи: построить платформу производства своего оружия по лицензиям западных стран и дожать Формулу мира, привлекая как можно больше стран, чтобы они все-таки Россию изолировали политически,

– подчеркнул президент.

Зеленский отметил: Формула мира – это не только политическое решение, она касается и экономических вопросов. Россия производит ракеты, используя детали от компаний со всего мира. Санкции, налагаемые на Россию, – это мощный инструмент. Но должна быть и "платформа постоянных наших действий, когда существует Формула мира, постоянно встречаются команды, постоянно работают".

В вопросе санкций важно, чтобы Россия не могла их обходить. Компании, которые сейчас продают оккупантам детали, должны зарабатывать – для их заработка нужно найти инструменты. Но они не должны торговать с Россией.

Пусть они продают, чтобы они не теряли деньги, но чтобы у них не было возможности продавать это России,

– акцентировал президент.

Запад должен поддержать Украину помочь самой себе

Еще Владимир Зеленский затронул вопрос производства оружия. По его словам, Россия опасается того, что Украина начнет сама производить оружие. Ведь если наше государство будет зависеть преимущественно само от себя – захватнические планы россиян просто развалятся и дестабилизировать нас не удастся.

Нам нужны лицензии и дешевые деньги. Нам не нужны подарки – дайте лицензии. Дайте нам кредиты – дешевые кредиты, такие безусловные кредиты, которые есть в ваших государствах,

– подытожил Зеленский.

Новый этап войны, на который мы дадим достойный ответ