В традиционном вечернем обращении Владимир Зеленский объяснил свое видение относительно мобилизации. Президент отметил, что ждет комплексных решений, которые должны быть представлены на Ставке.

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Что в планах власти

Анализируем все возможные сценарии, и должен быть наш, украинский сценарий на 2024 год. Конкретные операции с вполне конкретным обоснованием, которые дадут Украине тоже конкретные результаты. Именно под такую конкретику должно быть рассчитано все, что необходимо нашему государству, нашим бригадам. В частности, это касается и вопросов мобилизации,

– сообщил лидер государства.

По словам Зеленского, во время Ставки докладывал руководитель Службы внешней разведки Украины (СВР) о возможных действиях россиян и международной ситуации в следующем году.

Какие изменения должны произойти в сфере мобилизации

Как выразился президент, изменения в сфере мобилизации – "это вопрос не просто о количестве тех, кто может быть мобилизован".

Это вопрос о сроках – и для каждого, кто сейчас в армии, – для демобилизации, – и для тех, кто придет в армию. И это вопрос об условиях,

– объяснил он.

Такие решения следует принимать комплексно. Их должны проработать военное руководство и Министерство обороны, а затем представить Ставке для утверждения.

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