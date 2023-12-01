В традиционном вечернем обращении Владимир Зеленский объяснил свое видение относительно мобилизации. Президент отметил, что ждет комплексных решений, которые должны быть представлены на Ставке.
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Что в планах власти
Анализируем все возможные сценарии, и должен быть наш, украинский сценарий на 2024 год. Конкретные операции с вполне конкретным обоснованием, которые дадут Украине тоже конкретные результаты. Именно под такую конкретику должно быть рассчитано все, что необходимо нашему государству, нашим бригадам. В частности, это касается и вопросов мобилизации,
– сообщил лидер государства.
По словам Зеленского, во время Ставки докладывал руководитель Службы внешней разведки Украины (СВР) о возможных действиях россиян и международной ситуации в следующем году.
Какие изменения должны произойти в сфере мобилизации
Как выразился президент, изменения в сфере мобилизации – "это вопрос не просто о количестве тех, кто может быть мобилизован".
Это вопрос о сроках – и для каждого, кто сейчас в армии, – для демобилизации, – и для тех, кто придет в армию. И это вопрос об условиях,
– объяснил он.
Такие решения следует принимать комплексно. Их должны проработать военное руководство и Министерство обороны, а затем представить Ставке для утверждения.
Изменения в мобилизации: последние новости
- Михаил Подоляк недавно призвал минимизировать высказывание личного мнения о мобилизации. Он подчеркнул, что комментировать эту тему должны президент, представители Ставки и Генштаба. Это нужно для эффективной коммуникации.
- 24 Канал выпустил большой материал, в котором проанализировал, изменится ли что-то в вопросе мобилизации в декабре. Читайте по ссылке, кто может получить отсрочку в декабре 2023 года, и мобилизуют ли студентов, которым больше 30 лет.